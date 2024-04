Coachella-Festival: Stars tanzen in der Wüste

Paris Hilton, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio und viele weitere Promis sind auch heuer im Coachella-Fieber

Das Coachella-Festival lockt wieder an zwei Wochenenden die Stars und Sternchen in die Wüste Kaliforniens. Musikalisch hat das erste Wochenende bereits einiges zu bieten. Lana Del Rey, No Doubt, Doja Cat, Ice Spice und Peso Pluma heizen unter anderen den Festival-Gehern ein. Darunter sind dieses Jahr wieder zahlreiche Prominente wie Heidi Klum, Alessandra Ambrosio und Paris Hilton.

Shakira überraschte die Festival-Besucher mit einem Auftritt und kündigte gleich auch eine Welt-Tour an. "Ich kann es kaum erwarten, wieder auf der Bühne zu stehen und mit dem Wolfsrudel zu feiern." Auch Justin Bieber und seine Hailey, sowie Taylor Swift und Travis Kelce mischten sich unter die Menge.

© Instagram

Leni Klum schien nicht viel von der Musik mitzubekommen. Sie war damit beschäftigt, ihren Liebsten abzuschmusen.