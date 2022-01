Arnold Schwarzenegger in Autounfall verwickelt

Nach Meldungen des US-Unterhaltungsmagazins TMZ crashte "Arnie" mit seinem SUV in einen Prius.

Arnold Schwarzenegger war nach US-Medienberichten am Freitag in einen aufsehenerregenden Autounfall verwickelt. Bilder zeigen den "Terminator" neben seinem schräg stehenden Auto, der Airbag an der Fahrerseite ist ausgelöst. Der Vorfall soll sich im Stadtteil Brentwood in Los Angeles ereignet haben, nicht weit vom Haus des Filmstars. Es ist unklar, ob der Schauspieler selbst am Steuer saß.

Arnold Schwarzenegger Involved in Bad Car Accident with Injuries https://t.co/uDRiIlmyMm — TMZ (@TMZ) January 22, 2022

Nach Augenzeugenberichten soll die Fahrerin des Prius versucht haben zu wenden, als der Unfall geschah. Der Wagen von Schwarzenegger, ein massiv gebauter GMC Yukon, rollte wohl auf ihr Auto und beschädigte auch noch einen Porsche Cayenne.

Arnold Schwarzenegger selbst blieb unverletzt. Die Fahrerin des Prius musste mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden.