Privatjet holte Lover ab: Shitstorm für Taylor Swift

Football-Star Travis Kelce ist in Australien gelandet, um seine Freundin Taylor Swift – dem aktuell größten Popstar der Welt – zu besuchen. Diese Reise löst eine Wut-Welle aus.

Swift spielte gerade in Melbourne einige Konzerte, insgesamt vor 96.000 Fans. Es waren die größten Shows, die sie jemals spielte.

Heute geht es weiter mit Swifts Australien-Konzerten. Doch die beiden Lover wollten sich sehen und so schickte Swift ihren Privat-Jet – eine Bombardier Global 6000 - nach Hawaii um Kelce abzuholen. Ein Linienflug hätte 10 Stunden für die Reise gebraucht, das private Flugzeug schafft es schneller. Es war einer der meist-beobachteten Flüge aller Zeiten. Auf Online-Trackern verfolgten etwa 9.000 Menschen die Bewegungen des Jets.

Climate change activist Taylor Swift sends her private jet from Sydney to Hawaii to pick up her boyfriend Travis Kelce and bring him to Australia.



The round trip will emit 3 metric tons of CO2.



The CO2 emissions equate to melting 95.4 square feet of Arctic sea ice. pic.twitter.com/VokSBcRv1M