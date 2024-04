× Das plant NFL-Champion Travis Kelce jetzt für Taylors 11. Studioalbum

Die Spannung steigt, denn der NFL-Champion Travis Kelce plant, die Veröffentlichung von Taylor Swifts lang erwartetem Album groß zu feiern.

Der Star der Kansas City Chiefs ist nicht nur ein begeisterter Fan der Pop-Ikone, sondern hat auch bereits seine Lieblingssongs aus dem kommenden Werk ausgewählt. Kelces Enthusiasmus für "The Tortured Poets Department" und seine Pläne, Swifts neues Album gebührend zu feiern.

Travis Kelces Begeisterung für Taylor Swifts Album

Der 34-jährige Travis Kelce, bekannt als "Tight End" der Kansas City Chiefs, hat sich nicht nur als herausragender Athlet, sondern auch als leidenschaftlicher Fan von Taylor Swift erwiesen. Insidern zufolge hat Kelce bereits mehrere Male das bevorstehende Album der Pop-Sensation angehört und seine persönlichen Favoriten ausgewählt. Seine Vorfreude ist spürbar, da er plant, nach der Veröffentlichung am Freitag sein eigenes Exemplar zu erwerben.

Doch Kelces Begeisterung geht über den reinen Musikgenuss hinaus. Insider berichten von seinen Plänen, eine besondere Feier für Swift zu organisieren, um den Release ihres elften Studioalbums gebührend zu würdigen. Diese Geste zeigt nicht nur seine Hingabe als Fan, sondern auch die enge Bindung zwischen den beiden Persönlichkeiten.

Travis Kelce und Taylor Swifts Beziehung

Die Veröffentlichung von "The Tortured Poets Department" wirft auch Fragen über Swifts persönliches Leben auf. Obwohl Fans spekulieren, ob sie Details über ihre Beziehung zu Joe Alwyn preisgeben wird, zeigt Kelce laut Insidern keine Bedenken.

„Wenn es um Joe oder irgendjemanden geht, selbst wenn es um ihn in der Zukunft geht, dann ist das die Künstlerin, die sie ist, und er ist in sie verliebt und achtet nicht darauf, eifersüchtig zu sein“, fuhr der Insider fort.

„Er versteht, dass dies ein wesentlicher Teil dessen ist, was sie zu der Person und Künstlerin macht, die sie ist, und er hat keineswegs vor, die Richtung, die sie einschlägt, zu vereiteln.“ „Er unterstützt sie zu 100 Prozent und liebt alles, was sie tut.“ „Joe oder einer ihrer Ex-Partner geht ihn überhaupt nichts an.“

Da dies das erste Studioalbum ist, das Taylor seit Beginn ihrer Romanze im Sommer 2023 veröffentlicht hat, erklärte die Quelle, dass Travis sich darauf freue, ein Exemplar zu ihrer Unterstützung erwerben zu können. „Er kann es kaum erwarten, ihr Album zu kaufen und sie auf diese Weise zu unterstützen“, sagte der Insider. „Er freut sich sehr für sie und darauf, dass die Leute es hören und für die nächste Phase ihrer Karriere da sind.“ In der Zwischenzeit plant er auch etwas „Besonderes“ für Taylor , um all ihre harte Arbeit zu würdigen – bevor sie dann nächsten Monat abfliegt, um ihre "Eras World Tour" in Europa fortzusetzen.

Die Reaktion der Fans

Am Mittwoch begannen in den sozialen Medien Ausschnitte von Liedern zu kursieren, die dem Album zugeschrieben werden. Einige behaupteten, sie stammten von einem Google Drive-Link mit 17 verschiedenen Liedern – der gleichen Anzahl an Hits, von der Taylor bestätigte, dass sie auf ihrem kommenden Album enthalten sein würden.

Die Nachricht von dem sogenannten Leak löste in der Fangemeinde der Sängerin große Erschütterung aus. Einige beeilten sich, sich die Lieder anzuhören, andere verteidigten schnell den Popstar und drängten andere dazu, alle Posts zu „melden“, in denen die Clips verbreitet wurden, und bestanden darauf, dass echte Swift-Fans warten würden, bis das offizielle Album veröffentlicht wird.

Kelce und Swifts öffentliche Präsenz

Taylor hat ihre Freizeit mit Travis genossen und das Paar sah mehr als verliebt aus, als sie am ersten Coachella-Wochenende mit Freunden feierten. Während sie in der Menge tanzten, hielten mehrere Fans die süßen Momente fest, die das Paar austauschte, als sie sich während der Auftritte umarmten und küssten. Die Liebesdemonstration kommt Wochen, nachdem Travis zugegeben hat, dass er glücklicher denn je ist . „Ich bin so glücklich, wie ich noch nie war.“. „Manche Leute sagen, mein Glas sei halb voll, halb leer, oder mein Glas ist ganz voll.“ Es ist ganz voll. Ich sprühe gerade vor Leben.

© getty ×

Die gemeinsame Liebe der beiden zur Musik war am ersten Coachella-Wochenende deutlich zu erkennen.

„Es macht einfach so viel Spaß, wenn man den Super Bowl gewinnt, all diese Türen öffnen sich, und so bin ich einfach durch all diese offenen Türen gegangen, habe das Leben erlebt und einfach die Menschen geschätzt, die mich hierher gebracht haben, um auch oben zu bleiben und viele neue Gesichter kennen zu lernen.“.

„Es kommt mir nicht so vor, als gäbe es viel Ruhe in meinem Leben.“ „Alles scheint Vollgas zu geben und sich nur mit Lichtgeschwindigkeit zu bewegen, und so gefällt es mir irgendwie.“ Taylor und Travis machten ihre Romanze im September öffentlich, wobei der Sänger hin und her jettete, um ihn bei NFL-Spielen, darunter dem Super Bowl, zu unterstützen.

Travis trug auch seinen Teil dazu bei, Taylor zu unterstützen, indem er für ihre Eras World Tour nach Südamerika und Australien flog. Der Sportler gab in Episoden seines New Heights-Podcasts einen seltenen Einblick in ihr Leben, in dem er zugab, keine Ahnung zu haben, wie er es geschafft hat, sie in die NFL zu bringen.

Kelce spricht mit "Lil Dicky" über seine Beziehung

Er erzählte dem Rapper und Schauspielerin Lil Dicky von seiner aktuellen Situation: „Es macht Spaß, Mann.“ „Ich habe eine Menge Spaß im Leben, Baby, ich fliege einfach hoch hinaus und genieße alles … der Footballwelt neues Leben einzuhauchen und sie für neue Dinge zu öffnen.“

Als Antwort sagte die aus Philadelphia stammende Lil Dicky: „Ich denke, es ist das Beste überhaupt, ich liebe es.“ Ich denke nicht, dass man zum 5000. Mal darüber reden möchte, es gibt etwas, das den Leuten das Gefühl gibt, die Welt sei wie eine Highschool.

„Der beliebteste Popstar, geliebter Musiker, hat irgendwie den beliebtesten geliebten Sportler kennengelernt und sie haben sich tatsächlich verliebt und es ist einfach echt.“ Wer es hasst, ist ein bitterer Verlierer. Ich denke, viele Leute, die erwarten würden, es zu hassen, lieben es tatsächlich, und sie geben zu, dass sie es lieben, weil es etwas so Amerikanisches an sich hat.“

„Das weiß ich zu schätzen“, antwortete Travis. „Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, weil sie sich nicht für Sport interessierte, also weiß ich nicht, wie zum Teufel ich das gemacht habe.“

Lil Dicky scherzte dann: „Nun, du hast es getan, weil du gesagt hast, du hättest sie auf deiner Multimedia-Plattform angesprochen“, was zu Gelächter führte und Travis antwortete: „Ja, ich weiß genau, wie ich es gemacht habe.“

Die Beziehung zwischen Travis und Taylor begann, nachdem er eine ihrer Eras-Tour-Shows besucht hatte, und erzählte dann seinen Podcast-Hörern, dass er sie nach der Show nicht treffen konnte, obwohl er ihr ein Freundschaftsarmband angefertigt hatte.

Eins führte zum anderen und schließlich trafen sich die beiden, verstanden sich gut und wurden schnell zum heißesten Paar Amerikas.