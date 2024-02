Swift: Trennung wegen Ausrastern von "Bad Boy" Kelce?

Erst vor knapp einer Woche gewann Travis Kelce mit den Kansas City Chiefs den Superbowl. Doch sein Benehmen im Spiel und danach stieß seiner Taylor anscheinend unangenehm auf.

Von der Tribüne aus feuerte Taylor Swift ihren Travis Kelce beim Superbowl an und jubelte mit ihm über den historischen Sieg. Doch nicht alles, was Kelce am Spielfeld und beim Feiern ablieferte dürfte dem Popstar gefallen haben.

Schon während des Spiels pöbelte er seinen eigenen Coach lautstark an und bei der Feier danach rastete er fast völlig aus. "Viva Las Vegas" schrie der NFL-Star lautstark ins Mikrofon und grölte weiter herum, wie in einem Video auf Instagram zu sehen ist. Während seiner "Ansprache" ist zu sehen, dass Swift nicht mehr allzu glücklich dreinschaut. So auch der Kommentar des Video-Absenders: "Man sieht sofort, dass Taylor Swift hier realisiert, dass ihre Kinder einen IQ von 27 haben werden", ätzte er und kassierte dafür bereits mehr als eine Million Likes.

Auch die Kommentare sind für Kelce und Swift nicht gerade schmeichelhaft. "Diesen Typen datest du in der Highschool. Den heiratest du nicht", postete einer. "Die werden bald nicht mehr zusammen sein", kommentierte ein anderer. Ob es deswegen wirklich zu einer Trennung kommt, bezweifelt aber die Mehrheit der "Swifties".

© Getty ×

Ein kleiner Ausrutscher ist ohnehin legitim. Schließlich gewann Kelce gerade erst den Superbowl und die Emotionen gingen mit ihm durch. Dass er auch handzahm sein kann, zeigte er bei der anschließenden Party, wo er mit Swift knutschte, tanzte und seine Taylor anhimmelte.