Fix: Hier kehrt Tom Brady in die NFL zurück

Nach einem Jahr NFL-Pause ist es seit Sonntagabend offiziell: Tom Brady wird am 8. September 2024 in die NFL zurückkehren.

Seit seinem zweiten Rücktritt vor einem Jahr hoffen Brady-Fans immer noch auf die Rückkehr des Rekord-Champions als Quarterback in der besten Football-Liga der Welt. Kein Spieler polarisierte so wie Brady, es gibt keinen Rekord, den sich der mittlerweile 46-jährige damals geschnappt hat. Der Hauptgrund für sein Karriere-Ende war die Familie. Nachdem ihn kurz vor dem Ende seiner Karriere seine Frau, Top-Model Giselle Bündchen, verlassen hat, spekulieren Experten und Anhänger bis heute wann und für welches Team der G.O.A.T. (Greatest Of All Time) zurückkehren könnte.

In den USA werden seit Montag immer mehr Details zum Spielplan bekannt. Mit einer besonderen Anmerkung für alle Brady-Fans. DENN: Am Sonntag, den 8. September um 22.25 Uhr unserer Zeit wird er beim Spiel der Dallas Cowboys gegen die Cleveland Browns sein drittes Debüt in der NFL feiern.

Cowboys. Browns. Week 1, in what will mark @TomBrady's FOX Sports broadcasting debut ????See you there.



????: Catch the full 2024 @NFL Schedule release Wednesday, May 15 at 8p ET on @NFLNetwork pic.twitter.com/vq3mPc2uv5 — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) May 13, 2024

Nach 19 Jahren als Erfolgsgarant der New England Patriots (2000-2019) und drei Saisonen mit den Tampa Bay Buccaneers (2020 - 2022) startet nun die nächste Brady-Ära in den USA. Nach dem Kauf von Anteilen der Las Vegas Raiders wartet nun die nächste Aufgabe auf die Football-Legende. Er wird an diesem Tag nämlich sein Debüt als TV-Experte bei FOX geben. Bei "Americas Match of the Week", das Top-Spiel des vollgepackten NFL-Sonntags werden nun noch mehr Fans einschalten um der Meinung ihres Idols zu lauschen.

Mega-Vertrag für 10 Jahre

Nachdem vor allem CBS mit Ex-Cowboy Tony Romo einen Goldgriff getätigt hat, reißen sich die US-TV-Anstalten um den nächsten Top-Experten. Während NBC mit Drew Brees einen Fehlgriff gelandet hat und den ehemaligen Saints-Star nach nur einer Saison wieder entlassen musste, versucht es der dritte Rechteinhaber nun mit DEM Ex-Spieler schlechthin und lässt sich das auch jede Menge Geld kosten.

© Getty ×

Der Vertrag von Brady ist auf zehn Jahre datiert und bringt dem Kalifornier stolze 375 Millionen Dollar ein. Zum Glück kann er mit Druck umgehen, denn seine Vorgänger sind die legendären TV-Stimmen von John Madden oder Troy Aikman. Die Übergangslösung Greg Olsen muss nun für Brady Platz machen. Auch in Österreich könnte man das Brady-Debüt für Fox im Originalton sehen, dazu müsste man sich allerdings den NFL-Gamepass leisten.