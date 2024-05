Kansas City Chiefs eröffnen NFL-Saison mit Mega-Hit

Die NFL-Teams beginnen mittlerweile die Vorbereitung in die neue Saison, ehe der komplette Spielplan am Mittwoch veröffentlicht wird, gab die Liga am Montag das Auftaktspiel bekannt.

In weniger als vier Monaten startet die beste Football-Liga der Welt in die neue Spielzeit. Traditionell darf der Titelverteidiger, die Kansas City Chiefs, mit einem Heimspiel in die neue Saison starten. Dabei bekommen es Patrick Mahomes, Travis Kelce & Co. gleich mit einem echten Kracher zu tun.

Denn mit dem Auftakt-Hit gegen die Baltimore Ravens am 5. September kann eine Niederlage am ersten Spieltag schon besonders schmerzhaft sein. Mit dem Star-Ensemble rund um Quarterback Lamar Jackson kommt es nicht nur zur Neuauflage des Vorjahres-Halbfinales, am Ende der Regular Season kann der Sieg im Eröffnungsspiel im Kampf um das Heimrecht ausschlaggebend sein.

Denn die Chiefs starten mit einer klaren Saison: Sie wollen zum dritten Mal in Folge den Super Bowl gewinnen. Das ist noch keinem Team in der Geschichte gelungen. Mit den Baltimore Ravens, die sich mit Running Back Derrick Henry verstärkt haben und den Bufallo Bills kommen die heißesten Titel-Favoriten auch heuer wieder aus der selben Conference.