TV-Hammer: Nächster Streaming-Riese schnappt sich NFL-Rechte

Nach Amazon Prime im Vorjahr, steigt ab heuer der nächste Streaming-Gigant mit NFL-Liveübertragungen ein.

Die beste Football-Liga der Welt wird am Mittwochabend (Ortszeit) den kompletten Spielplan für die kommende Saison verkünden. Doch schon vermeldete die Liga den absoluten TV-Hammer. Denn nach dem großartigen Erfolg mit Amazon Prime als Rechteinhaber für die Donnerstags-Spiele, steigt ab dieser Saison der nächste Streaming-Gigant zu einem ganz besonderen Datum ein.

Der Auftakt-Kracher zwischen Titelverteidiger Kansas City und den Baltimore Ravens ist bereits seit Montag bekannt. Am Mittwoch kamen zwei weitere Hammer-Meldungen für alle Football-Fans dazu. Die Spiele der International Series in Europa wurden nun offiziell bestätigt.

Dass die Philadelphia Eagles am Tag nach dem Eröffnungsspiel in Brasilien auf die Green Bay Packers treffen, ist schon länger bekannt. Nun stehen auch die 3 London-Spiele (6. Oktober: NY Jets - Minnesota Vikings, 13. Oktober: Jacksonville Jaguars - Chicago Bears & 20. Oktober: New England Patriots - Jacksonville Jaguars), sowie der München-Kracher (10. November NY Giants - Carolina Panthers) fest.

125 Mio. $ pro Spiel

Doch DIE NFL-Meldung des Tages ist der neue TV-Coup, den die Liga bekannt gegeben hat. Denn am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) wird es heuer gleich zwei Spiele geben. Erst treffen die Kansas City Chiefs auf Rekord-Champ Pittsburgh Steelers, danach fordern die Baltimore Ravens mit den Houston Texans die Überraschungsmannschaft der abgelaufenen Saison.

Das "N" in Netflix steht bald für "NFL"

Am ersten Weihnachtsfeiertag 2024 werden die NFL-Spiele LIVE auf Netflix zu sehen sein! pic.twitter.com/JC0ZVUiJwp — netflixde (@NetflixDE) May 15, 2024

Zu sehen werden die Spiele weltweit auf dem Streaming-Dienst Netflix sein. Das gab die Liga am Mittwoch bekannt. Laut Insider-Berichten soll sich Netflix den Deal 125 Millionen Dollar PRO SPIEL kosten lassen. Der Deal soll für die Weihnachts-Spiele der nächsten drei Jahre gültig sein.