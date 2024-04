Jung-Quarterbacks sorgen für viralen Wirbel

Beim heurigen NFL-Draft dominierten die Schlagzeilen. Zwei potentielle zukünftige Superstars sorgen aber ungewollt für Wirbel auf Social Media.

Quarterback Caleb Williams wurde im NFL-Draft wurde, wie erwartet, an erster Stelle von den Chicago Bears ausgewählt. Allerdings dürfte das nicht allen Bears-Fans gefallen. Denn kurz danach machte ein X-Post (ehemals Twitter) des neuen Spielmachers in den sozialen Medien die Runde.

Caleb Williams a Packers fan? No wonder he was excited to go the Bears bro's finna be throwing games pic.twitter.com/4zDF5Mvgzv — Ja $ (@JaireLocked) April 26, 2024

Dort outet er sich als Fan von niemand geringeren als den Green Bay Packers. DEM Erzrivalen der Bears. Der Start in Chicago ist also alles ander als gut gelaufen, so kann es allerdings nur besser werden.

Falcons Sport-Boss muss zum Rapport

Für viel Wirbel sorgte vor allem die Wahl der Atlanta Falcons. An achter Stelle schnappte man sich, weil es so in Mode war, ebenfalls einen Quarterback. Michael Penix jr. ist ab sofort ein Falcon.

Weniger gefallen hat das Klub-Besitzer Arthur Blank. Denn in der Transferzeit holte man Kirk Cousins und stattete den Spielmacher mit einem Vierjahrevertrag (180 Mio. Dollar) aus. General Manager Terry Fontenot musste daraufhin sofort zum Rapport beim Boss und die Entscheidung erklären. Peinlich ist vor allem, dass genau dieser Moment von den TV-Kameras aufgezeichnet wurde.

WILD FOOTAGE #Falcons GM Terry Fontenot trying to explain himself to owner Arthur Blank on why they selected Michael Penix Jr.



pic.twitter.com/frVniFSuqk — MLFootball (@_MLFootball) April 26, 2024

Auch Cousins selbst war von der Auswahl überrascht. Sein Agent Mike McCarthy teilte ESPN mit, dass sein Klient erst wenige Sekunden davor von der Schock-Auswahl erfahren hat und "sehr frustriert" sei. Allerdings dürfte Cousins zumindest für die nächsten beiden Jahre seinen Startplatz sicher haben. Der Plan mit Penix dürfte sein, ihn hinter dem Routinier langsam an die NFL heranzuführen.