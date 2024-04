NFL-Draft: Chicago Bears holen Ausnahme-Talent Caleb Williams

Beim NFL-Draft, die Auswahl der besten Football-Talente, wurde Caleb Williams erwartungsgemäß an Nummer 1 von den Chicago Bears gewählt.

"Detroit! Macht ein wenig Lärm!" Mit diesen Worten heizte niemand geringerer als Local Hero und Rap-Legende Eminem (Loose Yourself, Without Me) die Stimmung in der footballverrückten "Motor City" ein. Die Stimmung war am Höhepunkt, bevor es überhaupt wirklich losging. Denn aktive und ehemalige Detroit-Lions Stars, wie Quarterback Gared Goff oder Calvin Johnson, begrüßten die Menge.

Schon bevor das Draft-Spektakel in Detroit vor tausenden Fans in der offiziell eröffnet wurde, war klar, dass sich die Chicago Bears das Quarterback-Ausnahme-Talent Caleb Williams sichern werden. Der 22-jährige Spielmacher, der zuletzt für das USC College spielte, gewann 2022 die Heisman Trophty (Auszeichung für den besten College-Spieler). Es war das erste Mal seit 77 Jahren, dass die Bears als erstes Team im Draft einen Spieler wählen konnten.

"Es ist eine Ehre hier zu sein. Ich fühle mich extrem priviligiert hier sein zu dürfen. Ich werde mich gut um die Chicago Bears kümmern", waren seine ersten Worte als NFL-Spieler.

Mega-Deals für Star-Receiver vor dem Draft

Schon in den Tagen vor der Talente-Auswahl war die Anspannung in der Liga zu spüren. Die Detroit Lions machten am Mittwoch den deutschen Star-Receiver Amon-Ra St. Brown zum bestbezahlten Wide Receiver der Liga (120 Mio. $/4 Jahre). Wenige Stunden bevor der Draft in Detroit von Liga-Boss Roger Goodell eingeläutet wurde, verkündeten auch die Philadelphia Eagles, dass ihr Superstar, A.J. Brown in den nächsten drei Jahren 96 Millionen Dollar verdienen wird.

Der amtierende Super-Bowl-Champion, die Kansas City Chiefs, werden am 5. September traditionell die neue Saison eröffnen. Das Ziel von Patrick Mahomes und Travis Kelce ist klar: Am 9. Februar 2025 beim Super Bowl in New Orleans den Titel zum dritten Mal in Folge holen.