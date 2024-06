Musik-Session von Taylor Swift endet mit Feuerlöscher-Einsatz

Ein kleiner Brand beim Songwriting mit Musikerin Gracie Abrams sorgt im Netz für Lacher

Eine nächtliche Songwriting-Session von Taylor Swift und der Musikerin Gracie Abrams endete in viel Gelächter und einem Einsatz des Feuerlöschers: Die amerikanische Singer-Songwriterin Abrams postete Videos davon auf ihrem Instagram-Account. Dort ist zu sehen, wie Swift (34) und Abrams (24) am Klavier ein Lied gemeinsam schreiben. Plötzlich steht Swift in der Küche, wo auf dem Tresen ein kleines Feuer lodert.

"Was mache ich dagegen?", sagt sie, und scherzt: "Ich glaube, wir werden sterben." Zum Gelächter von Abrams hantiert sie mit dem Feuerlöscher und beschimpft diesen als "Bitch", weil sie ihn nicht sofort ausgelöst bekommt. Bis es schließlich klappt, und Swift im Dunst des Feuerlöschers lachend über die Gegenstände, die noch auf dem Tresen liegen, feststellt: "Unsere Geldbörsen sind ruiniert und unsere Schuhe, und das ganze Zimmer, glaube ich."

Abrams schrieb: "Diesen kompletten Song von 2 Uhr bis 6 Uhr morgens zu schreiben, war mit das Spaßigste, das ich in meinem Leben gemacht habe."

Swift arbeitet öfter mit anderen Musikerinnen und Musikern zusammen.