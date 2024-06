Zu seinem 42. Geburtstag ließ es Prinz William mit Taylor Swift so richtig krachen

Queen of Pop Taylor Swift posierteFreitagabend für ein Selfie mit Prinz William und seinen Kids Prinz George und Prinzessin Charlotte sowie dem Freund der Sängerin, Travis Kelce, bevor der rockende Royal seinen besten Papa-Tanz zu "Shake It Off" auspackte.

Zuvor wurde gefilmt, wie der Prinz von Wales eifrig in die Menge eintauchte, zu der auch andere Royals wie Zara und Mike Tindall sowie der Labour-Vorsitzende Sir Keir Starmer und seine Frau Victoria gehörten.

Swift gastierte im Rahmen ihrer rekordbrechenden Eras Tour im Londoner Wembley-Stadion und trat vor Fans, Prominenten und Politikern auf – sowie ihrem Freund Kelce auf.

Der britische Thronfolger war unter den 90.000 Menschen, die in London das begehrteste Ticket der Stadt erwarben, als Taylor in Wembley ihren Show-Reigen startete – nachdem er seine Kinder, den zehnjährigen Prinzen George und die neunjährige Prinzessin Charlotte, mitgenommen hatte. Der kleine Prinz Louis (6) blieb unterdessen zu Hause bei seiner Mama Kate.

Der offizielle X-Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales hat das bezaubernde Foto mit der Unterschrift gepostet: „Danke, Taylor Swift, für einen großartigen Abend!“

Kurz darauf postete der Popstar ein Selfie mit den Royals und ihrem Freund Kelce und schrieb in einer rührenden Nachricht an den Erben zu seinem 42. Geburtstag: „Alles Gute zum Geburtstag, M8! Die Londoner Shows haben großartig begonnen.“

Prinz William und Megastar Swift kennen sich schon lange – im Jahr 2013 teilten sich die beiden bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung im Kensington Palace die Bühne, um „Livin' On A Prayer“ gemeinsam mit Jon Bon Jovi aufzuführen.