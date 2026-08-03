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Milliarden-Kauf

Visa sagt Online-Betrügern den Kampf an

© Getty Images
Der Kreditkarten-Riese Visa kauft um 2,4 Milliarden Dollar den auf Betrugserkennung spezialisierten Softwareanbieter BioCatch.
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Damit wolle das Unternehmen sein Sicherheitsangebot ausbauen, teilte Visa am Montag mit.

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"Kontenübernahmen und Betrug kosten die Weltwirtschaft jährlich über eine Billion Dollar, und Künstliche Intelligenz ermöglicht diese Angriffe in einem noch nie dagewesenen Ausmaß", sagte Visa-Manager Andrew Torre.

"BioCatch wird unseren Kunden helfen, Betrug zu stoppen, bevor er den Zahlungsvorgang erreicht."

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