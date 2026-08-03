Visa sagt Online-Betrügern den Kampf an

Der Kreditkarten-Riese Visa kauft um 2,4 Milliarden Dollar den auf Betrugserkennung spezialisierten Softwareanbieter BioCatch.

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Damit wolle das Unternehmen sein Sicherheitsangebot ausbauen, teilte Visa am Montag mit.

"Kontenübernahmen und Betrug kosten die Weltwirtschaft jährlich über eine Billion Dollar, und Künstliche Intelligenz ermöglicht diese Angriffe in einem noch nie dagewesenen Ausmaß", sagte Visa-Manager Andrew Torre.

"BioCatch wird unseren Kunden helfen, Betrug zu stoppen, bevor er den Zahlungsvorgang erreicht."