Milliarden-Kauf
Visa sagt Online-Betrügern den Kampf an
Damit wolle das Unternehmen sein Sicherheitsangebot ausbauen, teilte Visa am Montag mit.
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"Kontenübernahmen und Betrug kosten die Weltwirtschaft jährlich über eine Billion Dollar, und Künstliche Intelligenz ermöglicht diese Angriffe in einem noch nie dagewesenen Ausmaß", sagte Visa-Manager Andrew Torre.
"BioCatch wird unseren Kunden helfen, Betrug zu stoppen, bevor er den Zahlungsvorgang erreicht."
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