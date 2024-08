AUA-Flug nach Tel Aviv musste umkehren

Ein Flug der Austrian Airlines von Wien nach Tel Aviv musste in der Nacht auf Donnerstag wegen der Sicherheitslage umkehren

Einen entsprechenden Onlinebericht des Luftfahrtmagazins "Austrianwings" bestätigte eine AUA-Sprecherin auf APA-Anfrage. Die Lage sei aber zu keinem Zeitpunkt kritisch gewesen. Es habe sich um eine Vorsorgemaßnahme aufgrund der unklaren Sicherheitslage im Nahen Osten gehandelt.

Krisenstab tagt

Nach Angaben der Sprecherin tagt am heutigen Donnerstag ein Krisenstab der Austrian Airlines, der die Lage für AUA-Flüge nach Tel Aviv sowie für Überflüge in der Region bewerten soll.

Nach der gezielten Tötung des Hamas-Anführers Ismail Haniyeh Mittwochfrüh in der iranischen Hauptstadt Teheran will Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei einem Bericht zufolge einen direkten Angriff auf Israel. Am Donnerstag hat Israel ferner den Militärchef der militanten Palästinenser-Organisation Hamas, Mohammed Deif, für tot erklärt.

Zuvor hatte auch die Tötung eines Hisbollah-Kommandanten in der libanesischen Hauptstadt Beirut zu höchster Anspannung im Nahen Osten geführt. In Erwartung möglicher Vergeltungsschläge nach den Angriffen in Beirut und Teheran befindet sich die israelische Armee nach Medienberichten in höchster Alarmbereitschaft.