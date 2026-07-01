Brooklyn Beckham: Wirbel um Ego-Show

Schöne Bescherung bei der Familienhochzeit: Brooklyn Peltz-Beckham wollte eigentlich nur gratulieren, zog mit einer gewaltigen Portion Selbstdarstellung auf Instagram aber den geballten Zorn der Netz-Gemeinde auf sich.

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Romantischer Luxus mit einem veritablen Social-Media-Nachspiel: In New York wurde kürzlich im Hause Peltz groß geheiratet. Mittendrin statt nur dabei: Brooklyn Peltz-Beckham (27) und seine Liebste Nicola (31). Die beiden feierten ausgelassen die Hochzeit von Nicolas Bruder Will Peltz, der dem Model Kenya Kinski-Jones im Garten des riesigen Familienanwesens in Mount Kisco das Jawort gab – exakt an jener Stelle, an der er damals auch um ihre Hand angehalten hatte. Soweit, so kitschig. Doch ausgerechnet Brooklyns virtueller Glückwunsch-Post im Netz sorgt nun für mächtig dicke Luft und reichlich Gegenwind von den Fans.

Unzählige Negativ-Kommentare

Der Grund für den kollektiven Aufreger? Brooklyn teilte auf Instagram zwar eine ganze Reihe von Schnappschüssen des Festes und garnierte diese mit den netten Worten: "Herzlichen Glückwunsch, Kenya und Will. Wir lieben euch so sehr, ihr seid die Besten und ich könnte nicht glücklicher für euch beide sein." Das Problem an der Sache war nur die Bildauswahl: Das frischgebackene Ehepaar sucht man auf den Fotos nämlich fast vergeblich, stattdessen inszenierte der Beckham-Spross lieber sich selbst und seine Nicola.

Die spöttischen Kommentare der Community ließen verständlicherweise nicht lange auf sich warten. "Sind Kenya und Will mit uns im Raum?", frotzelte ein Nutzer in Anspielung auf die Abwesenheit der Hauptdarsteller. Ein anderer schoss mit einer ordentlichen Ladung Sarkasmus hinterher: "Herzlichen Glückwunsch an Kenya und Will – hier sind 4.000 Fotos von mir."

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Als wäre die optische Ego-Show nicht schon genug Gesprächsstoff, goss Nicola Peltz-Beckham mit ihrem eigenen Posting erst recht Öl ins ohnehin lodernde Gerüchtefeuer. Sie bedankte sich bei ihrem Bruder Will via Social Media überschwänglich dafür, dass er ihr "endlich und offiziell" ihre absolute "Traumschwester" geschenkt habe.

Im Hause Beckham dürfte dieser Satz für hochgezogene Augenbrauen gesorgt haben. Viele Insider und Fans deuteten die Formulierung als eiskalten Seitenhieb gegen Brooklyns Familie. Der Hintergrund: Zuvor hatte Nicola nämlich eigentlich Brooklyns jüngere Schwester Harper Seven (14) stets als ihre "Traumschwester" betitelt. Ob der Haussegen zwischen den Beckhams und den Peltz-Beckhams nach diesem verbalen Querschläger jemals wieder gerade hängt, steht damit wohl vorerst in den Sternen.