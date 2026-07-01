Danny Glover macht Alzheimer-Diagnose öffentlich

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Der beliebte "Lethal Weapon"-Star Danny Glover leidet an Alzheimer. In einem emotionalen Interview sprach der 79-Jährige nun über seine Erkrankung.

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Nach einer jahrzehntelangen Karriere steht Hollywoodstar Danny Glover vor einer großen gesundheitlichen Herausforderung. In einer US-Fernsehshow äußerte er sich am Mittwoch erstmals zu seiner Alzheimer-Erkrankung. Diese beeinträchtigt sein Erinnerungsvermögen, verlangsamt den Sprachfluss und schränkt die Motorik ein. Kinofans kennen den Darsteller aus zahlreichen Kultfilmen. Die Diagnose Alzheimer erhielt er bereits kurz nach seiner Ehrenoscar-Auszeichnung im Jahr 2022.

Diagnose nach dem Ehrenoscar

"Ich könnte gewissermaßen damit leben", erklärte der "Lethal Weapon"-Star im Interview. Er räumte jedoch ein: "Ich bin mir sicher, dass sich die Dinge im Laufe der Zeit verändern werden." Seine Tochter Mandisa betonte, wie wichtig es sei, dass ihr Vater die Kontrolle über seine eigene Geschichte behalte, weshalb nun der richtige Zeitpunkt zum Reden gekommen sei. Es sei wichtig, selbst zu sprechen, anstatt unehrlich zu sein und zu behaupten, alles sei bestens.

Danny Glover © Penske Media via Getty Images

Ein großer Rückblick

Neben dem Gesundheitszustand blickte der Darsteller auf seine über 180 Film- und Fernsehproduktionen seit 1979 zurück. Als sein absolutes Lieblingsprojekt bezeichnete er "Places in the Heart" mit Sally Field. Größere Bekanntheit erlangte er 1984 durch "Die Farbe Lila", ehe er als Sergeant Roger Murtaugh an der Seite von Mel Gibson weltberühmt wurde. In der Vergangenheit hatte er bereits über seine Epilepsie gesprochen.

Danny Glover und Mel Gibson © Getty Images

Aktivismus und Verantwortung

Heute konzentriert sich der UNICEF-Sonderbotschafter und politische Aktivist darauf, jungen Menschen ihre Verantwortung bewusst zu machen. "Gerechtigkeit ist unsere gemeinsame Verantwortung. Eine Sache, die ich fast mein ganzes Leben lang von meinen Eltern gelernt habe, ist die Fähigkeit des Menschen, sich selbst zu verändern. Er wird zum Architekten seines eigenen Wandels", so der 79-Jährige. Nebenbei engagiert er sich im Beirat des Senders telesur sowie als Aufsichtsratsvorsitzender des Forums TransAfrica, um über US-Außenpolitik aufzuklären.