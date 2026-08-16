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Courtney Love packt aus: "Ich wäre fast gestorben"

Frau in silbernem Kleid steht vor einem Gemälde auf einer Gala in einer Kunstgalerie.
© Dave Benett/Getty Images for Nat
Die US-Sängerin Courtney Love hat via Instagram über eine gesundheitliche Krise berichtet - und ihren Fans Hoffnung auf ein baldiges neues Album gemacht.
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Viele ihrer Fans hätten sie gefragt, wo ihr Album bleibe, erzählte sie in einem Video. Ihr Album sei fertig, eigentlich schon eine Weile, sagte die 62-Jährige. Gerade sei sie dabei zu überlegen, wie sie die Veröffentlichung angehen wolle. Deshalb müssten ihre Fans noch etwas geduldig mit ihr sein, meinte sie.

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Sie habe viel Arbeit in ihre Musik gesteckt. Zudem sei es ein "wirklich gutes Album", ergänzte Love. Schließlich sprach die US-Sängerin auch über ihren Umzug nach England im Jahr 2019. In diesem Zeitraum sei es ihr sehr schlecht gegangen. Ihr Körper sei "einfach explodiert, und ich war oft im Krankenhaus", so Love. Zudem habe sie ihre Haare verloren und nur noch etwa 100 Pfund (ca. 45 Kilogramm) gewogen.

"Ich wäre fast gestorben"

"Ich wäre fast gestorben", sagte sie. Das hätten ihr auch die Ärzte gesagt, allerdings habe sie das nicht geglaubt, berichtete sie, und führte dies auf Erfahrungen in ihrer Kindheit zurück. Nun sei sie jedoch wieder gesund, "was unglaublich ist". Im Zuge dessen erwähnte sie auch musikalische Misserfolge in der Vergangenheit.

Courtney Love hat mit ihrer Band Hole und auch alleine einige Erfolgsalben herausgebracht und war als Schauspielerin aktiv. Love ist auch die Witwe des Nirvana-Sängers Kurt Cobain. Wenige Tage nach seinem Tod im Jahr 1994 erschien das zweite Hole-Album "Live Through This". Die Sängerin zog sich jedoch aus der Öffentlichkeit zurück und zeigte sich erst Monate später bei einem Konzert.

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