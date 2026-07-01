Kendall Jenner: Blamage im Liebes-Urlaub

Vermummt wollten Kendall Jenner und Jacob Elordi am Flughafen Brisbane unerkannt bleiben - und ernteten dafür eine gigantische Welle des Spotts im Internet.

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Großes Kino abseits der Leinwand, das gründlich in die Binsen ging: Das bekannte Model Kendall Jenner (30) und der 29-jährige Schauspieler Jacob Elordi wollten am Flughafen von Brisbane den ganz großen Inkognito-Auftritt hinlegen. Das Ergebnis war allerdings kein gelungenes Versteckspiel, sondern ein veritabler Lachschlager im Netz. Wie das britische Blatt "Daily Mail" berichtet, ging der Versuch der beiden US-Stars, vollkommen unbemerkt durch das Terminal zu huschen, am vergangenen Wochenende gehörig nach hinten los. Im Internet setzte es für die Aktion eine heftige Welle an Häme. "Lächerlich und übertrieben", lautete eines der freundlicheren Urteile.

Mit der Tarnung wurde nämlich genau das Gegenteil erreicht: Dick eingepackt in Kapuzenpullover, Schal, Maske, Kappe und dunkler Sonnenbrille stach das Duo der wartenden Menge am Airport sofort ins Auge. Die australischen Beobachter vor Ort zeigten sich sichtlich genervt von dem vermeintlichen Star-Gehabe und ließen ihrem Unmut in den sozialen Netzwerken freien Lauf. Vor allem auf Instagram sparten die User nicht mit scharfer Kritik an der herbeigesehnten Unsichtbarkeit der beiden. "Ihr seid Schauspieler, nehmt euch mal nicht so wichtig", schrieb ein Nutzer demzufolge. Ein anderer kommentierte kurz darauf: "Jacob und Kendall nehmen sich viiieeel zu wichtig." Noch ein bisserl deutlicher wurde ein dritter User: "Ihr seid in Australien. Hier interessiert es niemanden, wer zum Teufel ihr seid."

Jacob Elordi spielte an der Seite von mit Margot Robbie in "Wuthering Heights" © Getty Images for Warner Bros.

Luxus pur! Kendall mit 5.000-Dollar-Tasche

Besonders die 30-jährige Laufsteg-Schönheit war trotz – oder gerade wegen – ihres Outfits ein absoluter Blickfang. Jenner kombinierte einen beigen Oversize-Trenchcoat mit einer weit geschnittenen schwarzen Hose und farblich passenden Schuhen. Als echter Hingucker erwies sich zudem ihre enorme grüne Ledertasche des Luxuslabels The Row, deren Wert laut Berichten bei stolzen 5.000 Dollar liegen dürfte. Von wegen unauffällig.

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Die Flughafen-Sichtung befeuert unterdessen die Gerüchteküche im Liebesleben der beiden Stars aufs Neue. Seit Monaten wird gemunkelt, dass zwischen dem Model und dem Schauspieler heftig die Funken fliegen. Das Paar wurde bereits des Öfteren zusammen gesichtet, unter anderem bei einem mutmaßlichen gemeinsamen Urlaub auf Hawaii. Für das aktuelle Treffen reiste Jenner eigens nach Australien, um dem Bericht zufolge einige Tage auf Elordis abgelegenem Anwesen in der Nähe von Byron Bay zu verbringen.

Gekuppelt hat dabei offenbar ein anderes prominentes Pärchen aus der obersten Promi-Liga: Wie das US-Magazin "Page Six" bereits im Mai unter Berufung auf Insider berichtete, brachten Justin und Hailey Bieber die beiden angeblich im April auf einer Coachella-Afterparty zusammen.