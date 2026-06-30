Taylor Swift heiratet Travis Kelce im eigenen Schloss

Die geplante Hochzeit von Pop-Ikone Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce erinnert an eine royale Feier – inklusive einem eigenen Schloss, das extra für das Event aufgebaut wird.

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Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, denn am Freitag soll das riesige Event stattfinden. Wie das US-Medium TMZ berichtet, wird das legendäre Madison Square Garden in eine märchenhafte Kulisse verwandelt, bei der im inneren sogar ein massives Schloss entsteht, was nach einem absoluten Traum klingt. Mitarbeiter wurden vor Ort bereits dabei beobachtet, wie sie riesige, abgedeckte Kulissenteile abgeladen haben. Diese waren passenderweise mit der Aufschrift "Garden Party 1 (Scenic)" und Sprühfarbe "GP" markiert.

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Geheime Hinweise von Taylor Swift

Viele vermuten dahinter eine bewusste Spur, die Taylor Swift hinterlassen hat. Die Aufschriften könnten eine direkte Anspielung auf die romantische Verlobung im Garten im vergangenen Jahr sein. In Fankreisen wird sogar schon darüber spekuliert, ob man im nächsten Jahr ein ganzes Album namens "Garden Party" entschlüsseln darf.

Taylor Swift und Travis Kelce © Taylor Swift / Instagram

Sicherheit auf Festungs-Niveau

Die Feierlichkeiten werden unter extremen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt, die einer Festung gleichen. Alle geladenen Gäste müssen vorab elektronische Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnen. Zudem ist jede einzelne Einladung mit einem individuellen Wasserzeichen versehen, um jegliche unbefugte Weitergabe oder einen Einbruch in das Areal absolut unmöglich zu machen. Damit bleibt das Event vor der Öffentlichkeit geschützt.