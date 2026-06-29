Wasserzeichen als Falle: Wie Taylor Swift gierige Leaker entlarven will

Die geplante Feier von Taylor Swift und Travis Kelce sorgt weltweit für Aufsehen. Um Details geheim zu halten, greift das prominente Paar zu extremen Sicherheitsmaßnahmen bei den Einladungen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das große Event soll am Freitag im ganz großen Stil über die Bühne gehen. Um das riesige Medienspektakel abzusichern, wurde bei der Stadt New York bereits ein Antrag eingereicht, um die Straßen rund um den berühmten Madison Square Garden von Donnerstag bis Samstagmittag komplett für den Verkehr zu sperren. Für Swifties, die jede Bewegung ihres Idols genau mitverfolgen, versprechen die nächsten Tage absolute Hochspannung.

Wasserzeichen gegen geheime Leaks

Wie das US-Medium TMZ berichtet, hat das Paar außergewöhnliche Vorkehrungen getroffen. Jede einzelne Einladung ist mit einem individuellen Wasserzeichen versehen, auf dem der Vor- und Nachname des jeweiligen Gastes mehrfach wiederholt wird. Sollte ein Gast die Karte fotografieren und im Internet teilen, lässt sich der Ursprung sofort zurückverfolgen.

Taylor Swift © Getty Images for TAS Rights Mana

Streng geheime Location

Zudem wird der genaue Ort der Feier streng geheim gehalten. Auf den Karten wird der Madison Square Garden überhaupt nicht erwähnt, stattdessen ist lediglich New York City als Ort angegeben. Die enormen Vorsichtsmaßnahmen sind angesichts der Größe des Events durchaus verständlich, denn es werden zwischen 1.100 und 1.200 Gäste erwartet.

Große Stars auf Bühne

Paul McCartney © epa

Für die musikalische Unterhaltung während der Party ist ebenfalls gesorgt. Laut Berichten sollen Stevie Nicks und Tim McGraw bei der Feier auftreten. Zudem ist der Name von Paul McCartney als potenzieller weiterer Act im Gespräch. Durch die personalisierten Einladungen und die strikten Kontrollen versuchen Taylor Swift und Travis Kelce alles, um die Details bis zum großen Tag unter Verschluss zu halten.