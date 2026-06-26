Strikte Verbote für Gäste von Swift und Kelce enthüllt

Die anstehende Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce sorgt für Riesen-Wirbel. Das Paar verzichtet bei der Feier angeblich komplett auf Geschenke und setzt auf strikte Regeln.

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Die Gerüchteküche brodelt, denn Berichten zufolge wollen sich Taylor Swift und Travis Kelce am Freitag, 3. Juli, im Madison Square Garden in New York City das Ja-Wort geben. Ein Insider verriet dazu: "Alle wurden zur Verschwiegenheit verpflichtet!" Obwohl von offizieller Seite noch nichts bestätigt wurde, sprechen viele deutliche Zeichen für den Termin. Laut der "New York Times" soll der Popstar die weltweit berühmte Arena für eine mehrtägige Feier gemietet haben. Zudem liegt ein Antrag einer bekannten Eventagentur vor, die Straßen rund um das Gebäude von Donnerstag bis zum Mittag von Samstag, 4. Juli, sperren zu lassen. Ein weiteres klares Indiz: Im offiziellen Eventkalender der Arena sind von Montag bis Montag, 6. Juli, keinerlei öffentliche Veranstaltungen angesetzt.

Strikte Regeln bei der Hochzeit

Travis Kelce und Taylor Swift © Getty Images

Bei der geplanten Mega-Feier soll ausschließlich die Liebe im Mittelpunkt stehen. Ein Freund aus dem engsten Football-Umfeld hat nun pikante Details ausgeplaudert. Demnach wünscht sich das prominente Paar absolut keine Geschenke von seinen Gästen. Um die Privatsphäre der Superstars absolut zu wahren, sollen zudem Handys und Kameras auf der Hochzeit strikt untersagt sein. Wer keine feste Begleitung hat, darf laut Berichten außerdem niemanden mitbringen, da im ganz engen Kreis gefeiert wird.

Keine Geschenke für Travis Kelce

Taylor Swift © Getty Images

"Sie haben gesagt: absolut keine Geschenke", verriet George Kittle am Dienstag in einem Interview mit "Extra TV". Der Football-Kollege möchte sich an dieses Verbot allerdings nicht ganz halten. Er überlege, eine alte Münze zu besorgen, da Travis Kelce diese angeblich mag. Bereits am vergangenen Wochenende trennten sich die Wege der beiden vorab: Während der Sportler mit Freunden in Los Angeles verbrachte, feierte die Sängerin ihren Junggesellinnenabschied auf ihrem Anwesen in Rhode Island – allerdings ohne ihre langjährige Freundin Blake Lively, die zeitgleich beim Shoppen in New York gesehen wurde. Verlobt hat sich das Paar übrigens im August 2025.