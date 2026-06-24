Taylor Swift sorgt für Liebes-Sensation

Damit hat das Publikum im US-Bundesstaat Tennessee nicht gerechnet: Bei einem von NFL-Star Travis Kelce veranstalteten Konzert stand plötzlich Taylor Swift auf der Bühne.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Konzertbesucher im ausverkauften Club "The Pinnacle" in Nashville wurden am Dienstagabend Zeugen eines historischen Musik-Moments. Im Rahmen des "Tight Ends & Friends"-Konzerts, das von Football-Profi Travis Kelce gehostet wurde, stand eigentlich die mehrfache Grammy- und CMA-Preisträgerin Lainey Wilson als Hauptact auf der Bühne. Gegen Ende ihres Auftritts ließ die Musikerin jedoch die sprichwörtliche Bombe platzen.

Mit den Worten "Ich glaube nicht, dass ihr bereit seid für das, was gleich passiert… Sie ist genauso herzlich wie sie talentiert ist. Leute, begrüßt auf der Bühne meine Freundin Taylor Swift", kündigte Wilson ihren stargespickten Gast an. Die beiden Ausnahmekünstlerinnen performten daraufhin gemeinsam Swifts legendären Welthit "Love Story". Vor der Performance verriet Wilson sichtlich bewegt, dass sie Taylor Swift selbst zum ersten Mal im Alter von 16 Jahren live gesehen hatte.

Lainey Wilson: Der amtierende Superstar der Country-Szene

Dass Lainey Wilson eine solche hochkarätige Überraschung gelingt, unterstreicht ihren aktuellen Status in der Musikwelt. Vom britischen The Guardian als "eines der heißesten Talente im Country-Bereich" betitelt, moderierte sie im vergangenen Herbst als erste Solofrau seit Reba McEntire im Jahr 1991 die renommierten CMA Awards. Dort räumte sie gleich drei der wichtigsten Hauptpreise ab, darunter jene für das "Album of the Year" (Whirlwind) sowie die Königskategorie "Entertainer of the Year".

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Das offizielle Mitglied der geschichtsträchtigen "Grand Ole Opry" blickt mittlerweile auf insgesamt neun Nummer-1-Hits zurück – darunter die mehrfach mit Platin ausgezeichneten Mega-Erfolge "Watermelon Moonshine" und "Heart Like A Truck". Neben musikalischen Kollaborationen mit Weltstars wie Dolly Parton, Post Malone und Jelly Roll feierte Wilson zuletzt auch ihr Schauspieldebüt in der Hitserie Yellowstone und ist als Unternehmerin mit eigenen Stiefel- und Schmuckkollektionen erfolgreich.