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Pop-Wunder: Adele nimmt heimlich neue Songs auf

Sängerin Adele erwartet ihr erstes Kind
© Getty Images
Trotz angekündigter XXL-Musikpause wurde Pop-Göttin Adele klammheimlich in einem Londoner Tonstudio erwischt – und sie hatte hochkarätige Stargäste im Gepäck.
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Wenn Adele (38) beschließt, abzutauchen, dann macht sie das gründlich. Nach ihrem gigantischen Konzert-Marathon im Jahr 2024 in Las Vegas und München gab die Pop-Diva offen zu: "Mein Speicher ist im Moment ziemlich leer." Die Konsequenz? Ein angekündigtes XXL-Pausen-Exil. Doch wer dachte, die Stimmgewalt würde jetzt jahrelang im Hollywood-Garten Tomaten züchten, hat die Rechnung ohne das Londoner Schmuddelwetter gemacht. Adele hat offenbar heimlich das Tonstudio gekapert!

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Die Pop-Göttin erdet sich

Nach zehn Jahren im sonnigen Los Angeles schien Adeles letztes Album zwar ein Mega-Erfolg zu sein, klang aber vielen Fans eine Spur zu sehr nach Glamour und kalifornischem Studio-Chic. Ein Insider plauderte aus dem Nähkästchen: "Die Leute haben Adele ursprünglich geliebt, weil sie bodenständig war und man sich mit ihr identifizieren konnte." Ihr Umfeld feuerte sie deshalb an, dorthin zurückzukehren, wo alles begann. Jetzt holt sie sich die Inspiration direkt von den Londoner Straßen zurück.

"Adele verbringt mindestens vierzehn Tage in London, um Musik zu schreiben und aufzunehmen", berichtet ein Insider gegenüber "The Sun".

Das Ganze soll eigentlich so geheim bleiben wie das Rezept für die Queen-Scones. Doch die Tarnung flog auf, weil vor dem Studio plötzlich ein regelrechter Promi-Auflauf stattfand.

Hochkarätige Gäste im Studio

Die Gerüchteküche brodelt lichterloh, denn Adele war im Studio anscheinend nicht allein. Am Mittwoch wurde Indie-Gott Justin Vernon (45) von Bon Iver vor den Church Studios gesichtet. Und als wäre das nicht schon genug Futter für die Fan-Herzen, drehte Pop-Prinzessin Gracie Abrams (26) zeitgleich genau dort ein Musikvideo. Riecht hier etwa alles nach sensationellen Duetten für das neue Album?

Obwohl Adele vor ihren Mega-Shows noch betonte, dass absolut "keine neue Musik geplant" sei, scheint der Akku erstaunlich schnell wieder aufgeladen zu sein. Die Terminkalender für die laufende Woche sind jedenfalls vollgepackt mit weiteren Sessions. Wann wir das Ergebnis der Londoner Geheim-Operation zu hören bekommen, weiß wohl nur Adele selbst – aber die Rückkehr zu ihren musikalischen Wurzeln läuft bereits auf Hochtouren.

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