Millionen-Deal statt Versöhnung beim Beckham-Clan

Der Familienstreit bei den Beckhams eskaliert weiter. Aus dem eisigen Verhältnis zu seinen Eltern schlägt Brooklyn Beckham jetzt ordentlich Profit und lässt sein Bankkonto glühen.

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Aus dem bitteren Familienstreit macht Brooklyn Beckham (27) nun bares Geld. An einer Versöhnung scheint er nicht interessiert zu sein. Das entzweite Verhältnis mit Mama Victoria (52), Papa David (51) und den Geschwistern Romeo (23), Cruz (21) und Harper (14) spült ihm ordentlich Geld in die Kassa. Vor ein paar Tagen sorgte der älteste Sohn mit einem Werbeclip für neuen Zündstoff. In dem Spot für den US-Essenslieferservice DoorDash schoss er für viele eindeutig gegen seine Familie. Die Worte "Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 von zu Hause aus verfolge", das spöttische Schmeißen von ein paar Fußballtickets auf den Sofatisch und die Botschaft "Es ist kompliziert" ließen für die Fans keine Fragen offen.

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Vergleich mit Prinz Harry

Einige erinnerte dieses Verhalten sofort an den britischen Prinzen Harry (41). Auch er hatte seiner Familie zusammen mit seiner Frau Meghan (44) den Rücken gekehrt, ist in die USA ausgewandert und hat dann gegen Bezahlung in einem Buch und mehreren Interviews ausgepackt und abgelästert. Und genau wie er profitiert nun auch die Verwandtschaft der Fußball-Legende erheblich vom öffentlichen Konflikt. Wie die US-Seite "Page Six" exklusiv berichtet, gab es für den DoorDash-Werbespot eine Mega-Summe. Von mindestens einer Million US-Dollar, also rund 872.900 Euro, ist die Rede.

Prinz Harry und seine Meghan © Getty

Kritik an Brooklyn Beckham

Nach der Veröffentlichung rollte eine Welle des Unverständnisses auf ihn zu. Im Netz wurde geschimpft, dass man ständig gegen die eigene Familie sticheln müsse, um relevant zu bleiben. Andere meinten, er sei wohl froh, noch vom berühmten Namen profitieren zu können, oder nannten die Aktion schlichtweg gemein. Der Wirbel um den Werbeclip scheint Brooklyn Beckham und dem US-Essenslieferservice jedoch zu passen. Auf Instagram wurde direkt mit einem weiteren Werbevideo nachgelegt. Darin wartet er an der Tür auf den Essenslieferanten und übergibt ihm die FIFA-Tickets. Dazu schrieb er: "Ich habe @doordash gebeten, meine Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 für euch zu verstecken … Viel Spaß beim Suchen! Folgt dem Account, um Hinweise zu erhalten, wo ihr sie finden könnt …" Die Anhänger schimpfen bereits über einen riesigen PR-Fehler.