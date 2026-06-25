Taylor-Swift-Hochzeit: Geheime Details enthüllt

Steht die absolute Traumhochzeit des Jahres kurz bevor? In den USA wird wild darüber spekuliert, ob Popstar Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce bereits in wenigen Tagen heiraten.

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Ein Bericht der "New York Times" sorgt derzeit für riesige Aufregung. Mehrere Hinweise deuten darauf hin, dass die große Hochzeitsfeier von Taylor Swift und Travis Kelce jetzt doch in New York stattfinden könnte. Als Location steht einmal mehr der legendäre Madison Square Garden im Raum. Für die Tage von Donnerstag, 2. Juli, bis zum Mittag von Samstag, 4. Juli, wurden bereits umfassende Straßensperren rund um die Arena beantragt. Die Sperrung soll einer geheimen Veranstaltung am Freitag, 3. Juli, dienen, wie drei Informanten aus dem Umfeld der Stadtverwaltung bestätigten.

Geheime Zimmer für Football-Stars

Travis Kelce und Taylor Swift © oe24

Ein weiterer Insider erklärte, dass mehrere Teamkollegen von Travis Kelce von den Kansas City Chiefs bereits Zimmer im Marriott Marquis am Times Square reserviert haben – genau für die Tage rund um den Freitag, 3. Juli. Zudem plane die Arena konkret, die Feierlichkeiten an diesem Tag auszurichten. Hinter dem Antrag für die Straßensperren steht die Eventfirma Winick Productions, die bereits Anfang Juni ein Zelt für 500 bis 1000 Gäste vor der Halle beantragt hat. Bisher wollten sich weder das Unternehmen noch der Madison Square Garden oder ein Sprecher von Taylor Swift zu den Berichten äußern.

Perfekter Schutz vor Paparazzi

Ein Blick in den Veranstaltungskalender der Arena befeuert die Gerüchte zusätzlich. Zwischen 29. Juni und 6. Juli gibt es dort keine öffentlichen Termine, erst am 7. Juli steht mit einem Konzert von Bon Jovi wieder eine Veranstaltung auf dem Programm. Sogar die Beamten der Bahnpolizei im Bahnhof unter der Halle sollen bereits auf den potenziellen Ansturm am Wochenende des US-Nationalfeiertags vorbereitet worden sein. Das fensterlose Gebäude bietet dem Paar ein Höchstmaß an Privatsphäre, da Gäste unbemerkt über separate Zufahrten anreisen können und sich Fotos streng kontrollieren lassen. Denkbar ist aber auch, dass dort nur die Feier stattfindet.

Madison Square Garden © Anadolu via Getty Images

Taylor Swifts romantische Verlobung

Das Paar hatte seine Verlobung im vergangenen August offiziell bekannt gegeben. Erst vor wenigen Wochen gab es falsche Gerüchte über eine Trauung in Rhode Island, wo angereiste Fans jedoch vergeblich warteten. Sollte die Feier tatsächlich Anfang Juli stattfinden, fällt sie in eine extrem geschäftige Zeit in New York: Die USA feiern ihren 250. Geburtstag und die zeitgleich stattfindende Fußball-Weltmeisterschaft sorgt ohnehin für einen riesigen Besucheransturm in der Metropole.