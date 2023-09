Kuss-Prozess: Jetzt muss Spaniens Herren-Teamchef aussagen

Im Ermittlungsverfahren gegen den früheren spanischen Fußballboss Rubiales hat ein Richter nun auch den Trainer der Herren-Nationalelf Luis de la Fuente vorgeladen. Er soll als Zeuge befragt werden.

Im Ermittlungsverfahren zum Kuss-Skandal um Luis Rubiales, den zurückgetretenen Chef des spanischen Fußball-Verbandes RFEF, hat die Justiz den Trainer der Männer-Nationalmannschaft, Luis de la Fuente, vorgeladen. Er soll am 20. Oktober als Zeuge befragt werden, teilte der Nationalgerichtshof in Madrid am Freitag mit. Wozu genau der 62-Jährige und weitere ebenfalls als Zeugen geladene Fußballfunktionäre aussagen sollen, wurde nicht mitgeteilt.

Wurde Druck auf Hermoso ausgeübt, um Rubiales zu entlasten?

Der zuständige Richter Francisco de Jorge leitet die Ermittlungen wegen sexueller Aggression und Nötigung gegen Rubiales im Zusammenhang mit dem aufgezwungenen Kuss auf den Mund von Weltmeisterin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung in Sydney im August. Dabei geht es auch um die Frage, ob Rubiales und andere anschließend Druck auf Hermoso ausgeübt haben, damit diese ihren Chef entlaste.

Rubiales beteuert, Hermoso habe dem Kuss zugestimmt. Die Spielerin erklärte aber, sie habe sich «als Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangebrachten Handlung gefühlt, der ich nicht zugestimmt habe». Der Ermittlungsrichter muss entscheiden, ob die Beschuldigten auf die Anklagebank kommen. Rubiales droht in diesem Fall laut Experten eine Haftstrafe von bis zu vier Jahren.