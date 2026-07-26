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Punk nistet sich im Linzer Rathaus-Garten ein

Zelt
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Die Zahl der Oberösterreicher, die sich die Wohnung nicht mehr leisten können, steigt. Die Notschlafstellen sind ausgelastet. Diese Entwicklung ist auch im Linzer Stadtbild nicht mehr zu übersehen. Man sieht immer häufiger Menschen, die in Höhlen, unter Planen oder direkt auf dem nackten Boden schlafen. Ein Punk hat sich seine Bleibe, ein Zelt und einen Sofasessel, nun direkt neben dem Neuen Rathaus in Urfahr eingerichtet.

Gegenüber auf der anderen Donauseite, schläft ein Obdachloser im stark frequentierten Durchgang zwischen Hauptplatz und Nibelungenbrücke. Man wird durch ihn an die Obdachlosen rund um den Petersplatz erinnert.

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