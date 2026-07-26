Perfektes Pflasterspektakel-Wetter zog Massen zu den Shows

Es war eines der meistbesuchtesten Festivals der fast vierzigjährigen Geschichte. Das 39. Linzer Pflasterspektakel wird vom 15. bis 17. Juli 2027 stattfinden.

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Drei Tage lang verwandelte sich die Linzer Innenstadt vom 23. bis 25. Juli 2026 bei idealem Festivalwetter in eine pulsierende Bühne der Straßenkunst. Mehr als 300 Künstler aus über 40 Ländern brachten ihre Kreativität und ihr Können nach Linz und machten das Pflasterspektakel erneut zu einem kulturellen Höhepunkt des Sommers.

" Die neu geschaffenen Spielorte rund um das Schloss, zusätzliche Angebote für Erholung und innovative neue Programmspecials wurden von den Besucher*innen begeistert angenommen. Das renommierte Festival zog in seiner 38. Ausgabe beeindruckende 250.000 Besucher*innen an und schuf eine unvergleichliche Atmosphäre voller Lebensfreude und Staunen. Dank der Beliebtheit beim Publikum ist das Festival auch ein wichtiger Faktor für Tourismus und Gastronomie", freut sich Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP).

Eine Programmbesonderheit des diesjährigen Festivals zeigte erfolgreich, dass Straßenkunst sich stetig weiterentwickelt. Die "Show to go", die das Publikum mit auf ihren Weg durch die Stadt nahm, stieß auf besonders positive Resonanz: Der Stadtrundgang der etwas anderen Art mit dem Clown-Paar Cia. Cop D’Ull begeisterte zahlreiche Besucher*innen – und brachte sie nicht nur zum Lachen und Staunen, sondern auch in Bewegung.

Auch die Entscheidung zugunsten einer Erweiterung des Festivalareals rund um das Schloss wurde vom Publikum mehr als bestätigt: Das Kinderspektakel auf der Terrasse vor dem Schlossmuseum erwies sich als gelungene Ergänzung zum Angebot für Familien im Donaupark.

Eine weitere Neuerung waren zusätzliche Rückzugsorte, an denen sich die Besucher zwischendurch erholen konnten. Die Spektakel-Rast in drei Kirchen, die "Coolen Orte" des Linzer Hitzeschutzplans und die bewährte Ruheinsel im Innenhof des Alten Rathauses luden zum Durchatmen ein – perfekt für eine kurze Pause inmitten des bunten Festivaltreibens.