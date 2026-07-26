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IN PERG

ÖBB-Störche werden flügge

Vier Störche
© ÖBB
Störche werden bereits rund 2,5 Monaten selbstständig.
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Perg. Im Nest am Funkmasten beim Bahnhof Perg wird es langsam eng, die vier jungen ÖBB-Störche sind fast schon ausgewachsen, sind kaum noch "daheim" anzutreffen.

Während der ersten Lebensmonate wurden die Jungen ständig von einem Altvogel bewacht. Nach etwa zwei Monaten werden die Nesthocker flügge, dann aber noch weitere zwei bis drei Wochen von den Eltern mit Nahrung versorgt. Mit rund zweieinhalb Monaten sind die jungen Störche selbständig. Im Alter von drei Monaten trennen sich die Jungen von den Elterntieren. Die potenzielle Lebenserwartung von Störchen beträgt über 20 Jahre.

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Der große Auszug rückt näher

Lange wird es nicht mehr dauern, bis die jungen Störche endgültig ihre "Flügel" packen und losfliegen. In wenigen Tagen beginnt für sie das nächste große Abenteuer. Dann schließen sie sich anderen Störchen an und machen sich auf den Weg Richtung Süden. Bis dahin genießen sie noch ein paar Tage Familienleben, bevor aus den Nesthockern echte Weltenbummler werden.

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