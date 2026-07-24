BRP-Rotax im Visier von Friedensaktivisten

Bei der Protestaktion besetzten die Aktivisten das Dach und blockierten Zufahrten zum Werksgelände.

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Wels-Land. Mit einer Protestaktion haben Friedensaktivisten Freitagvormittag den Motorenhersteller BRP-Rotax in Gunskirchen ins Visier genommen. Rund zehn Demonstranten blockierten Zufahrten zum Werksgelände, besetzten das Dach eines Firmengebäudes und brachten Plakate mit der Aufschrift "Blut an euren Händen" an. Außerdem wurden Firmenlogos mit roter Farbe beschmiert. Die Aktivisten werfen dem Unternehmen vor, Drohnenmotoren für militärische Zwecke zu liefern, und fordern, dass die Produkte ausschließlich zivil genutzt werden.

Polizei beendete Protestaktion

Die Polizei beendete die Aktion nach kurzer Zeit. Da sich BRP-Rotax derzeit im Betriebsurlaub befindet, waren nur wenige Mitarbeiter im Werk. Für mehrere Beteiligte hat der Protest rechtliche Folgen. Dem Veranstalter droht laut Polizei eine Verwaltungsstrafe, weil die Versammlung nicht fristgerecht angemeldet worden sein soll. Zudem wird wegen der erheblichen Sachbeschädigungen ermittelt. Die Reinigung der beschmierten Gebäudefassade dürfte hohe Kosten verursachen.

BRP-Rotax behält sich rechtliche Schritte vor

BRP-Rotax betonte, dass die Sicherheit der Mitarbeiter oberste Priorität habe. Das Unternehmen respektiere grundsätzlich das Recht auf Demonstrationen, verwies jedoch darauf, dass der Betrieb im Einklang mit den geltenden Gesetzen geführt werde. Nach den entstandenen Schäden behält sich der Motorenhersteller rechtliche Schritte vor.