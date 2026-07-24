Oberösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Dach besetzt

BRP-Rotax im Visier von Friedensaktivisten

Friedensaktivisten protestieren mit Bannern auf dem Dach eines Firmengebäudes mit BRP-Logo.
© laumat.at
Bei der Protestaktion besetzten die Aktivisten das Dach und blockierten Zufahrten zum Werksgelände.
OE24 auf Google bevorzugen

Wels-Land. Mit einer Protestaktion haben Friedensaktivisten Freitagvormittag den Motorenhersteller BRP-Rotax in Gunskirchen ins Visier genommen. Rund zehn Demonstranten blockierten Zufahrten zum Werksgelände, besetzten das Dach eines Firmengebäudes und brachten Plakate mit der Aufschrift "Blut an euren Händen" an. Außerdem wurden Firmenlogos mit roter Farbe beschmiert. Die Aktivisten werfen dem Unternehmen vor, Drohnenmotoren für militärische Zwecke zu liefern, und fordern, dass die Produkte ausschließlich zivil genutzt werden.

Polizei beendete Protestaktion

Die Polizei beendete die Aktion nach kurzer Zeit. Da sich BRP-Rotax derzeit im Betriebsurlaub befindet, waren nur wenige Mitarbeiter im Werk. Für mehrere Beteiligte hat der Protest rechtliche Folgen. Dem Veranstalter droht laut Polizei eine Verwaltungsstrafe, weil die Versammlung nicht fristgerecht angemeldet worden sein soll. Zudem wird wegen der erheblichen Sachbeschädigungen ermittelt. Die Reinigung der beschmierten Gebäudefassade dürfte hohe Kosten verursachen.

BRP-Rotax behält sich rechtliche Schritte vor

BRP-Rotax betonte, dass die Sicherheit der Mitarbeiter oberste Priorität habe. Das Unternehmen respektiere grundsätzlich das Recht auf Demonstrationen, verwies jedoch darauf, dass der Betrieb im Einklang mit den geltenden Gesetzen geführt werde. Nach den entstandenen Schäden behält sich der Motorenhersteller rechtliche Schritte vor.

Auch interessant

Arzt-Influencerin wirbt auf Social-Media für erfundene Krankheit

Llambis schöne Tochter tritt jetzt in seine Fußstapfen

Wehrpflicht-Finale: Am Wochenende wird verhandelt

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

BRP-Rotax im Visier von Friedensaktivisten

Lindsays Vater plant Alkohol-Rückfall

Weitere dramatische Corona-Folgeerkrankung entdeckt

Unerwartet! Griechischer Geheimtipp wurde zur besten Urlaubsinsel der Welt gekürt

Wasserrettung mahnt zur Vorsicht auf Seen

Wiener Börse am Nachmittag weiter sehr fest

US-Börsen mit leichten Kursverlusten erwartet

Gewaltschutzzentren schlagen in OÖ Alarm

Imker jubeln in OÖ über Mega-Honigernte

Neue Poststation am Linzer Froschberg eröffnet