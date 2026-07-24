Imker jubeln in OÖ über Mega-Honigernte

Knapp 7.500 Imker gibt es in Oberösterreich. Vielerorts wurde heuer doppelt so viel Honig geerntet, wie in einem durchschnittlichen Jahr.

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OÖ. Nach zwei eher schwachen Jahren dürfen sich die rund 7.500 Imker in Oberösterreich heuer über eine außergewöhnlich gute Honigernte freuen. Dank günstiger Wetterbedingungen produzierten viele Bienenvölker deutlich mehr Honig als in einer durchschnittlichen Saison. Die Lager der Imkereien sind gut gefüllt. Nach Angaben des oö. Landesverbandes für Bienenzucht sorgten eine durchgehend gute Trachtsituation sowie das Ausbleiben größerer Regenfälle und flächendeckender Hagelschäden für ideale Bedingungen.

Stolze 50 Kilo Honig vielerorts geerntet

Den Bienen standen über einen langen Zeitraum ausreichend Blüten als Nahrungsquelle zur Verfügung. Während ein Bienenvolk in einem durchschnittlichen Jahr etwa 25 Kilo Honig liefert, konnten heuer vielerorts bis zu 50 Kilo geerntet werden. Für Konsumenten dürfte sich das kaum auf den Preis auswirken. Von einem sehr erfolgreichen Honigjahr spricht auch die Landwirtschaftskammer OÖ. Zusätzlich zu den guten Blütenbedingungen habe die außergewöhnlich frühe Waldtracht zu den hohen Erträgen beigetragen. Dadurch konnten die Bienen länger Nektar sammeln. Für die Imker endet die Honigsaison nun langsam.

Winterbienen sichern Überleben der Völker

Gleichzeitig beginnt für die Bienen eine wichtige Phase: In den nächsten Wochen schlüpfen die Winterbienen. Sie leben deutlich länger als Sommerbienen und sichern das Überleben des gesamten Bienenvolkes während der kalten Jahreszeit.