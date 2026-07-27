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HITZESCHUTZPLAN

Linz bereitet sich auf nächste Hitzewelle vor

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© Stad tlinz
"Ist das Zuhause nicht kühl, zwei bis drei Stunden am Tag an einem kühlen Ort verbringen, z.B. in einem klimaregulierten öffentlichen Gebäude", wird den Linzern in Angesicht der nächsten Hitzewelle eingebläut.
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Linz. Ab Mittwoch ist wieder eine "Sogar die Sonnenbrille überlegt wo Schatten ist"-Phase angekündigt. "Ich bitte alle Linzer*innen auch in ihrem eigenen Umfeld darauf zu achten und Personen, die es brauchen, entsprechend zu unterstützen, und etwa Einkäufe zu erledigen. Bitte nutzen Sie, wenn Sie in der Stadt unterwegs sind, auch die „Coolen Orte" für eine Erfrischungspause und die rund 90 Trinkbrunnen, um ausreichend zu trinken“, sagt Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne). "Coole Orte" werden von der Stadt Linz in Kooperation mit Sozial-, Kultur- und Bildungseinrichtungen bereitgestellt. Die Räume bieten Möglichkeit zum Sitzen, Erholen und Abkühlen - ohne Konsumzwang. Teilweise stehen Trinkwasser und Toiletten zur Verfügung.

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Geheimtipp in der Altstadt

Die Orte werden auf cooleslinz.at gelistet. Was nicht funktioniert, ist eine Filterung nach Tagen – viele Abkühlorte haben nur wochentags geöffnet. Neben den Kirchen bringen auch die Museen, Lentos und Nordico, am Sonntag Abkühlung. Die oe24.at-Redaktion hat einen Tipp für Altstadt-Besucher: Das Schloss­museum Linz ist vom Tummel­platz aus mit einem Lift barriere­frei erreichbar. Im Tunnelweg zum Lift ist es angenehm kühl.

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