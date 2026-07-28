Festspiele
Präsidentenamt? Das sagt Schallenberg
Im Frühjahr wurde die Funktion ausgeschrieben, als möglichem Kandidaten wurden medial zuletzt auch dem Ex-Außenminister und zweimaligen Interimsbundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) Ambitionen und gute Chancen nachgesagt. Wie das Nachrichtenmagazin "News" nun aber berichtet, hat sich der 57-Jährige gar nicht beworben.
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Er sehe sich eineinhalb Jahre nach seiner zweiten Kurzzeitkanzlerschaft nicht als Festspielpräsident, sondern habe schlicht andere Pläne und wolle in Wien bleiben, sagte Schallenberg zum Magazin. Zugleich fühle er sich zur Beschaffung von Sponsorgeldern nicht berufen.
Neben der Präsidentschaft war auch die künstlerische Leitung ausgeschrieben. Die nach der Beurlaubung von Martin Hinterhäuser interimistisch eingesetzte Intendantin Karin Bergmann ist bis Herbst 2027 bestellt. Die Hearings für beide Posten werden nach der heurigen Festspielsaison stattfinden. Im kommenden März läuft auch die Amtszeit des kaufmännischen Direktors Lukas Crepaz aus. Seine Funktion wurde noch nicht ausgeschrieben.
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