Politik
TV
E-Paper
Immo
Politik

Festspiele

Präsidentenamt? Das sagt Schallenberg

Mann im Anzug spricht bei einer Nationalratssitzung am Rednerpult im Parlament.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Ende des Jahres läuft in Salzburg die Amtszeit von Festspielpräsidentin Kristina Hammer aus. Ex-Außenminister Alexander Schallenberg wurde als möglicher Nachfolger gehandelt.
OE24 auf Google bevorzugen

Im Frühjahr wurde die Funktion ausgeschrieben, als möglichem Kandidaten wurden medial zuletzt auch dem Ex-Außenminister und zweimaligen Interimsbundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) Ambitionen und gute Chancen nachgesagt. Wie das Nachrichtenmagazin "News" nun aber berichtet, hat sich der 57-Jährige gar nicht beworben.

Auch interessant

Berlin-Terrorist hatte keine Verbindung zu Österreichs Islamistenszene

Darum ist eine Ruck-Abwahl fast unmöglich

Von KI bis Verpackungen: Das ändert sich alles im August

Er sehe sich eineinhalb Jahre nach seiner zweiten Kurzzeitkanzlerschaft nicht als Festspielpräsident, sondern habe schlicht andere Pläne und wolle in Wien bleiben, sagte Schallenberg zum Magazin. Zugleich fühle er sich zur Beschaffung von Sponsorgeldern nicht berufen.

Neben der Präsidentschaft war auch die künstlerische Leitung ausgeschrieben. Die nach der Beurlaubung von Martin Hinterhäuser interimistisch eingesetzte Intendantin Karin Bergmann ist bis Herbst 2027 bestellt. Die Hearings für beide Posten werden nach der heurigen Festspielsaison stattfinden. Im kommenden März läuft auch die Amtszeit des kaufmännischen Direktors Lukas Crepaz aus. Seine Funktion wurde noch nicht ausgeschrieben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nintendo feiert 30 Jahre Super Mario

Berlin-Terrorist hatte keine Verbindung zu Österreichs Islamistenszene

Regierungs-Streit zur privaten Altersvorsorge

Sponsor-Zoff: Wirbel um Svindal

Präsidentenamt? Das sagt Schallenberg

Wirbel um Scharia-Ehe: ÖVP will nachschärfen

Kärnten: Briefwahl bringt SPÖ 18. Mandat

Raum ist eine Ruck-Abwahl fast unmöglich

Shiffrin und Kilde als olympisches Traumpaar

American Apparel droht die Pleite