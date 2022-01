Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde sind DAS Traumpaar bei den olympischen Winterspielen!

Romeo und Julia - Shiffrin und Kilde! Für das Traumpaar gibt es nur ein Ziel: Goldmedaillen abräumen! Doch die beiden stehen vor einer zusätzlichen Herausforderung. Aufgrund der strengen Corona-Vorschriften dürfen sich die Ski-Stars in der "Blase" während den Winterspielen nicht begegnen. Bei der Anreise ins olympische Dorf hat man sich zumindest kurz sehen dürfen - freilich mit Sicherheitsabstand. Shiffrin hält den Moment auf Instagram fest.

Shiffrin postet eine Instagram-Story, in der die US-Lady wohl mit einem traurigen Gesicht vom Balkon auf ihren Schatz hinunter blickt - wie im Märchen! Zum Glück liegt die norwegische Unterkunft direkt neben der des US-Teams.

© Instagram

US-Kollegin Megan Harrod erwischt die 26-Jährige außerdem wie sie mit Kilde auf "Facetime" telefoniert. Sichtlich begeistert ist sie nicht darüber, dass für das Traumpaar jetzt harte Zeiten beginnen.

© Instagram

In Peking herrscht strikte Nationen und Geschlechtertrennung. Ein Corona-Cluster will man so möglichst vermeiden. Kaum vorstellbar wie groß die Freude sein wird, wenn die beiden sich wieder in den Armen halten dürfen.