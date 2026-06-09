20 Jahre Barock Festival St. Pölten

Von 10. bis 20. Juni feiert das Barock Festival St. Pölten sein 20-jähriges Jubiläum – mit über zehn Veranstaltungen aus Musik, Literatur, Tanz und Kunst.

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Den Auftakt machte ein interdisziplinärer Abend mit Kunst von Julia Belova und Musik von Trio Giostra. Das offizielle Eröffnungskonzert im Dom präsentiert unter dem Titel „AEIOU" sakrale Barockmusik der kaiserlichen Hofkapelle mit Alois Mühlbacher und dem Ensemble Pallidor. Beim Jubiläumsgespräch diskutieren Bürgermeister Matthias Stadler, Alois Mühlbacher und Constantin Pelka alias baroqueblockbuster über Festivalgeschichte und neue Zugänge zur Barockmusik.

Die cappella nova graz unter Otto Kargl verbindet beim Festkonzert Bach mit zeitgenössischer Musik. Weitere Highlights: ein Liederabend mit Hannah Fheodoroff, Helmut Deutsch und Schauspielerin Mavie Hörbiger sowie internationale Gastspiele mit Il Pomo d'Oro, Max Volbers, Lea Desandre und dem Jupiter Ensemble unter Thomas Dunford. Das Ensemble Castor unter Petra Samhaber widmet sich dem „gemischten Stil" des Barock, ein Familienkonzert sorgt auch für junges Publikum.

Der Abschlusstag steht ganz im Zeichen Bachs – mit Tanz-Workshop, Diskussion und dem Abschlusskonzert der Wiener Akademie unter Martin Haselböck. Den krönenden Abschluss bildet die Barocklounge mit Mira Lu Kovacs, Georg Forstreiter und den DJs Lichtfels und DJ Meltosh. Weiterführende Informationen finden sich unter https://barockfestival-stp.at. In diesem Sinne: Versäumen Sie diesen kulturellen Hochgenuss nicht!