Absturz und Crash: Kinder-Drama in Hochseilgärten

Zwei Kinder wurden am Sonntag in Hochseilgärten in Niederösterreich schwer verletzt – ein Nachmittag voller Spaß und Abenteuer endete für zwei Familien in Angst und Bangen.

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Eine Neunjährige stürzte aus rund vier Metern Höhe, ein Achtjähriger kollidiere auf einer Stahlseilrutsche mit seinem eigenen Vater.

Sturz. Am Ende eines Parcours in Gänserndorf löst sich die Neunjährige aus dem Sicherungssystem und versucht, über das Notfallseil zu Boden zu gelangen – ein Moment, der alles verändert. Dem Mädchen, das mit seiner Mutter unterwegs ist, verlässt die Kraft. Sie stürzt aus rund vier Metern Höhe ungebremst zu Boden. Der Rettungshubschrauber „Christophorus 9" bringt die Neunjährige eilig in die Klinik Donaustadt nach Wien.

Kollision. Auch in Mönichkirchen schlägt das Schicksal zu: Ein achtjähriger Bub hat sich auf einer Stahlseilrutsche noch nicht aus dem Sicherungssystem gelöst, als ihm sein Vater folgt. Das Seil beginnt zu pendeln – der Bub gleitet ungebremst auf seinen eigenen Vater zu. Der Zusammenprall trifft den Buben schwer, er wird mit erheblichen Verletzungen ins Spital nach Wiener Neustadt gebracht.

Fazit: Zwei Unfälle, zwei verletzte Kinder, zwei Familien im Ausnahmezustand – Sonntagsausflüge, die sich binnen Sekunden in einen Albtraum verwandelt haben.