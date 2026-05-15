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Mega-Food-Fest kommt zurück! Millionen Fans feiern Genuss aus aller Welt
© European Street Food Festival

16+17.5. Gloggnitz

Mega-Food-Fest kommt zurück! Millionen Fans feiern Genuss aus aller Welt

15.05.26, 11:08
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Alle Jahre wieder – und besser denn je! Das EUROPEAN STREET FOOD FESTIVAL geht 2026 in die nächste Runde. Nach dem sensationellen 10-Jahres-Jubiläum 2025 ist noch lange kein Ende in Sicht! 

Seit 2015 tourt das größte Street-Food-Spektakel Österreichs durch das ganze Land – und die Zahlen sprechen für sich: Knapp 4 Millionen begeisterte Gäste haben das Festival bereits besucht! Europaweit gibt es kein vergleichbares Tour-Projekt. Neue Maßstäbe im Street-Food-Bereich – gesetzt! Gloggnitz steht am 16.+17. Mai am Tournee-Plan, es folgt Gerasdorf von 23.-25. Mai.

Der Mann hinter dem Mega-Event

Mega-Food-Fest kommt zurück! Millionen Fans feiern Genuss aus aller Welt
© European Street Food Festival

Showprofi und Catering-Legende Jochen Auer steckt hinter dem Konzept. Sein Unternehmen Stage Culinarium hat in 26 Jahren über 5.000 Caterings durchgeführt – für absolute Weltstars wie die Rolling Stones, Lady Gaga, Metallica, Elton John oder Guns n' Roses! Und als Produzent von Europas erfolgreichster Tattoo-Show – der WILDSTYLE & TATTOO MESSE – weiß er genau, wie man Millionen von Besuchern begeistert.

Kulinarische Weltreise – direkt vor der Haustür!

Mega-Food-Fest kommt zurück! Millionen Fans feiern Genuss aus aller Welt
© European Street Food Festival

Mexikanisch, Indisch, Norwegisch, American Burger, Veganes, Süßes – beim European Street Food Festival gibt es buchstäblich alles! Dutzende Food-Trucks, Trailer und Stände aus aller Welt bereiten ihre Köstlichkeiten frisch vor den Augen der Besucher zu. Von exotischen Geheimrezepten bis zu heimischen Schmankerln – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Einfach von Stand zu Stand schlendern und die Welt auf dem Teller genießen!

EINTRITT FREI – das volle Programm ohne Aufpreis!

Das Beste kommt zum Schluss: Der Eintritt ist gratis! Geöffnet ist samstags von 11 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr. Also: Hunger einpacken und kommen!

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