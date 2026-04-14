Horror-Szenario: Verstappen droht das Vettel-Schicksal

Max Verstappen wird nicht müde, über die Formel 1 und das neue Reglement zu jammern, selbst ein Aus in der Formel 1 steht konstant im Raum. Womöglich blickt der Niederländer auch auf das Schicksal von Sebastian Vettel, das ihm nun zu drohen scheint.

Von 2021 bis 2024 wurde Verstappen in seinem Red Bull durchgehend Weltmeister, ehe er diesen 2025 nur knapp verpasste und auf Rang zwei landete. In der Saison 2026 kann vom WM-Titel wohl keine Rede sein, bereits nach drei Rennen fehlen dem 28-Jährigen 60 Punkte auf den Führenden Kimi Antonelli.

Dieser Umstand führte den ehemaligen F1-Piloten und TV-Experten in der Schweiz Marc Surer zu einem interessanten Vergleich. "Das ist genau dieselbe Situation", so der 74-Jährige auf dem Youtube-Kanal von "formel1.de". Und weiter: "Sebastian Vettel wurde Weltmeister mit dem angeblasenen Diffusor. Und dann kamen diese Hybridautos mit neuem Reglement, neuen Regeln - und dieser Vorteil war weg."

Vettel? "Ähnlich wie bei Verstappen"

"Da war er ein Genie darin, dass er praktisch in die Kurve reinfuhr und schon Gas gegeben hat, um mehr Downforce zu haben", erklärte Surer. Denn auch der Deutsche jubelte zwischen 2010 und 2013 viermal in Folge von ganz oben, 2014 machten die neuen Regeln alles zunichte. Von V8-Motoren wurde auf V6-Turbomotoren umgestellt, Vettel wurde nie wieder Weltmeister.

"Das ist ähnlich wie heute mit Max Verstappen", weil das Reglement beiden ihre große Stärke nahm. Der Niederländer hatte "in den schnellen Kurven einen Riesenvorteil, weil er einfach den Mut hatte. Deswegen haben seine Teamkollegen immer so alt ausgesehen. Jetzt kann er das nicht mehr."

Ob Max Verstappen wie auch Vettel nie wieder weltmeisterlich fährt, wird sich noch weisen. Noch beharrt er auf seinem vorzeitigen F1-Aus, doch auch mögliche Anpassungen in der langen Pause bis zum Grand Prix in Montreal am 24. Mai könnten die Saison in eine ganz andere Bahn lenken.