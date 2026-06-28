42 Grad: Österreich kratzt am Allzeit-Hitzerekord

Österreich steht vor einem historischen Hitzetag. Die aktuellen Prognosen zeigen Extremtemperaturen, die sogar den bisherigen Allzeit-Hitzerekord knacken könnten.

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Heute wird es in ganz Österreich extrem heiß, wobei laut "GeoSphere Austria" die Temperaturen am Nachmittag von West nach Ost auf 32 bis 41 Grad klettern. Laut einer Einschätzung des Portals "Tauernwetter" liegen die Werte im östlichen Flachland ein bis zwei Grad über den eigentlich erwarteten Höchstwerten, weshalb mit dem leicht föhnigen Südwind im Norden und Osten sogar eine 42-Grad-Prognose nicht gänzlich ausgeschlossen ist. Damit ist laut ORF-Prognose der bisherige Allzeit-Hitzerekord von 40,5 Grad in Bad Deutsch-Altenburg (08.08.2013) absolut in Reichweite.

Warnung vor extremer Hitzebelastung

Unter dem Einfluss eines mächtigen Hochdruckgebiets und subtropischen Warmluftmassen warnt "GeoSphere Austria" eindringlich vor einer "extremen Hitzebelastung im Osten Österreichs". Diese kann zu erhöhter Körpertemperatur, Schwäche, Müdigkeit sowie im Extremfall zu Verwirrtheit und Schwindel durch Dehydrierung führen. Es wird empfohlen, ausreichend zu trinken, unnötige Anstrengungen zu vermeiden, schattige Orte aufzusuchen und besonders auf Kinder sowie vulnerable Personen zu achten. Während der Osten brütet, bilden sich im Westen am Sonntag ab Mittag immer mehr Quellwolken. Auch in Oberösterreich und dem Waldviertel sind in der überhitzten Luft – in 2.000 Metern Höhe hat es zu Mittag um die 23 Grad – teils heftige Gewitter zu befürchten.

Österreichische Karte mit Hitzewarnungen: Rote Regionen bedeuten, dass hier "mit extremer Hitzebelastung zu rechnen" ist. © GeoSphere Austria

Gewitter und warme Nächte

Am Abend und in der Nacht auf Montag kühlt es bei schwachem bis mäßigem Wind auf 15 bis 28 Grad ab, am wärmsten bleibt es dabei in den dicht verbauten Bereichen Wiens. Im Westen und Südwesten gehen zu Beginn der Nacht noch ein paar Gewitter nieder, sonst ist es oft trocken und gering bis mäßig bewölkt. Am Montag dominiert in der Osthälfte dann oft ganztägig der Sonnenschein mit Spitzenwerten von bis zu 40 Grad. Im Westen hingegen entstehen bereits in der Früh und am Vormittag erste Gewitter, bevor sich ab Mittag mächtige Haufenwolken bilden, die nachfolgend heftige Unwetter bringen können.