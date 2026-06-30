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WM-Debakel

Dieser DFB-Star duckte sich beim Elferschießen weg

Vier deutsche Fußballspieler stehen enttäuscht nach dem Elfmeterschießen auf dem Spielfeld.
© APA/AFP/JEWEL SAMAD
Beim Elfmeterschießen wollte offenbar keiner Verantwortung übernehmen.
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Die einstmals große Fußball-Nation Deutschland sucht nach Erklärungen. Dem Aus im Elfmeter-Drama von Foxborough gegen Paraguay folgte nach dem ersten Schock die Frage nach dem Warum. 2018, 2022, 2026: Nach dem schmerzhaften Dreiklang des WM-Scheiterns der deutschen Nationalmannschaft - in Brasilien 2014 noch strahlender Weltmeister - ging die Ursachenforschung los.

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Highlights: Deutschland vs. Paraguay

© ORF

Während Bundestrainer Julian Nagelsmann schwer angezählt ist, wächst auch die Kritik an den Stars. Besonders brisant: Wie die BILD berichtet, fand sich offenbar kein Spieler, der beim Elfmeterschießen Verantwortung übernehmen wollte.

Weil es nach jeweils 5 Schützen 3:3 stand, musste Innenverteidiger Jonathan Tah ran und verschoss schließlich. Dabei stand etwa auch Routinier Leon Goretzka am Platz, der 31-Jährige wollte aber offenbar nicht schießen. Auch Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Malick Thiaw und Manuel Neuer wären noch nicht an der Reihe gewesen.

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