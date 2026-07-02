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WM-Hammer

Rangnick kurz vor Spanien: "So packen wir sie!"

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Teamchef Ralf Rangnick schickt dieselbe Aufstellung wie gegen Argentinien in den Sechzehntelfinal-Kracher gegen Spanien. Das sagt der Deutsche vor der Partie.
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"Es ist nicht ganz gleich wie gegen Argentinien. Wir brauchen eine gute Kombination aus Ballbesitz in aggressiven Phasen. Das geht nur im Schwarm und wenn wir kurze Abstände haben", erklärt Rangnick seine Aufstellung

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"Spanien liebt es den Ball selbst zu haben, aber wir wollen sie immer wieder unter Druck setzen. Wir brauchen das bestmögliche Gegenpressing. So können wir sie packen", so Rangnick: "Bevor wir sie laufen lassen, müssen wir vielleicht auch einmal eine Gelbe Karte riskieren."

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Planungen für ein mögliches Elfmeterschießen gibt es nicht, aber: "Natürlich haben die Jungs ein paar Elfer geschossen!"

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