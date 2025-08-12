Ferrari machtlos: Hamilton kann seine Zukunft selbst entscheiden

Seit Wochen wird spekuliert, wie es mit Lewis Hamilton in der Formel 1 weitergeht. Immer mehr Experten raten ihm zu einem vorzeitigen Karriere-Ende. Nun sind neue brisante Vertragsdetails bei Ferrari des siebenfachen Weltmeisters an die Öffentlichkeit gekommen.

Immer mehr Experten und Fans fragen sich, wie lange sich Lewis Hamilton noch quälen will. Seit seinem Wechsel zu Ferrari stottert der Motor des ehemaligen Erfolgsgaranten von Mercedes. Der siebenfache Weltmeister konnte beim italienischen Traditionsrennstall nach seinem Sprint-Sieg in China nicht ein einziges Mal aufs Podest der Motorsport-Königsklasse fahren.

Mit 40 Jahren ist ein Karriere-Ende nicht mehr auszuschließen. Nun sind neue Vertragsdetails ans Licht gekommen, die zeigen, dass Ferrari bei der Zukunftsentscheidung von Hamilton machtlos ist. Hamilton hat sein Arbeitspapier so verhandelt, dass er alleine entscheiden kann, wie es mit ihm weitergeht.

© Getty

Allerdings geht es dabei nicht um sein vorzeitiges Karriereende. Ganz im Gegenteil: Der Brite besitzt sogar eine Klausel auf ein weiteres Jahr bei Ferrari, unabhängig von seiner Performance, das berichtet die Gazzetta dello Sport!

Hamilton macht den Tom Brady

Der Brite will alles daran setzen, doch noch zurück zu alter Stärke zu kommen und alleiniger Rekord-Weltmeister zu werden. Dabei dürfte ihm jedes Mittel recht sein. Denn wenn sein Vertrag 2026 planmäßig ausläuft, wird er immerhin schon 42 Jahre alt sein.

© Getty

Sollte er dann noch immer nicht genug haben, könnte er sogar noch ein Jahr dranhängen und im Spätsommer seiner Karriere möglicherweise zum Tom Brady der Formel 1 werden. Die Football-Legende wechselte mit 43 Jahren erstmals das Team und spielte noch drei Saisonen für die Tampa Bay Buccaneers, wo er mit 44 seinen siebenten Super Bowl gewinnen konnte und damit unangefochtener Rekord-Champ in der NFL ist.