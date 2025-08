Formel-1-Ikone fordert Hamilton-Rücktritt

Lewis Hamilton steckt weiter tief in der Krise. Seit seinem Wechsel zu Ferrari funktioniert bei dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister gar nichts mehr. Immer mehr Experten wollen ihn mit Saisonende zurücktreten sehen.

Lewis Hamilton droht die wohl schlechteste Saison seiner bisherigen Formel-1-Karriere. In 18 Jahren fuhr er bislang jedes Jahr mehrfach aufs Podest. Im Jahr 2009 und 2024 nur vier Mal, wovon es immerhin jeweils zwei Siege für den Briten gab. Heuer hat der mittlerweile 40-jährige Rekord-Champion noch keinen einzigen Podiumsplatz auf seinem Konto, bei 10 verbleibenden Rennen.

Bis zum GP von Ungarn am vergangenen Wochenende schaffte es Hamilton - mit Ausnahme der Disqualifikation in China - auch stets in die Punkteränge. Doch ausgerechnet auf einem seiner Lieblingskurse reichte es nur für Platz 12. Und das, obwohl sein Teamkollege, Charles Leclerc, von der Pole Position aus zumindest auf Platz 4 fuhr. Der hochgejubelte Wechsel zum Traditionsrennstall Ferrari dürfte mehr und mehr zum Albtraum werden.

Immerhin kann er nun in der Sommerpause ein wenig abschalten. Allerdings werden die Stimmen, die seinen Rücktritt und das Karriereende des Rekord-Fahrers fordern, immer lauter. Zuletzt ließ er selbst mit Aussagen nach dem Hungaroring-Qualifying aufhorchen: "Ich bin nutzlos, absolut nutzlos. Das Team hat kein Problem. Das sieht man ja daran, dass das andere Auto auf der Pole-Position steht. Es scheint, als wenn wir einfach den Fahrer austauschen müssen.“

"Er sollte jetzt aufhören"

Genau diese Aussage hat nun eine stimmgewaltige Ikone der Formel 1 aufgegriffen. Niemand Geringerer als der langjährige Formel-1-Zampano Bernie Ecclestone fordert seinen Landsmann im Gespräch mit "Daily Mail" dazu auf, seine Karriere zu beenden, sofern Ferrari nicht selbst einen Schlussstrich zieht: „Er würde sich selbst betrügen, wenn er weitermacht. Er sollte jetzt aufhören. Wenn ich ihn betreuen würde, würde ich jetzt direkt mit Ferrari verhandeln und sagen: ‚Wenn Sie jemanden haben, der Lewis ersetzt, wird er zurücktreten.‘“

© GEPA

Eine knallharte Ansage einer Person, die das Business wie kein Zweiter kennt. Doch er will Hamilton damit keineswegs angreifen. „Lewis ist müde. Er macht das, was er immer macht, schon ewig. Er braucht endlich eine Pause, einen Neustart, um etwas völlig anderes zu machen“, erklärt Ecclestone seine Forderung.

Allerdings hat Hamilton noch einen laufenden Vertrag bis zum Ende der nächsten Saison, wo man bei den Italienern hofft, dass mit der großen Reglement-Änderung auch das Auto wieder um die Siege mitfahren kann. Dennoch hält Ecclestone fest, dass Hamilton kein Risiko mehr eingehen müsse. "Er hat sieben Weltmeistertitel gewonnen, und das ist völlig genug."