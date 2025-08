Leclerc tobt: "Ihr hättet einfach auf mich hören müssen"

Der Ferrari-Star schimpfte während des Rennens über sein eigenes Team.

Lando Norris hat in Ungarn den nächsten McLaren-Sieg in der Formel 1 fixiert. Der Brite war am Sonntag auf dem Hungaroring dank einer Ein-Stopp-Strategie erfolgreich, er gewann mit hauchdünnen 0,69 Sek. Vorsprung auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri und verkürzte den WM-Rückstand auf den Australier auf neun Punkte. Platz drei ging an Mercedes-Pilot George Russell, Charles Leclerc wurde im Ferrari nur Vierter.

Der aus der Pole Position startende Monegasse verlor Platz um Platz und war während des Rennens auf seine Crew richtig angefressen. "Jetzt ist das Auto einfach unfahrbar. Es wäre ein Wunder, wenn wir am Ende auf dem Podium sind", funkte der Monegasse. „Das ist so unglaublich frustrierend. Wir haben jegliche Wettbewerbsfähigkeit verloren. Ihr hättet einfach auf mich hören müssen.“

© Getty

Nach dem Rennen zeigte sich Leclerc dann versöhnlicher. „Ab Runde 40 hatten wir ein Problem mit dem Chassis, jetzt weiß ich mehr darüber", sagte der Monegasse. Im Cockpit hatte er seiner Mannschaft noch Fehler vorgeworfen. "Im Auto hatte ich natürlich keine Ahnung, was los war."