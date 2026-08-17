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Wegen WM-Plänen

Top-FIFA-Beamter nach Infantino-Kritik gefeuert

Ein Mann im Anzug winkt vor blauem Hintergrund bei einer offiziellen Veranstaltung.
© APA/AFP/Colombian Presidency/HAN
Kevin Lamour, einer der wichtigsten Angestellten der FIFA, ist gefeuert worden! Lamour hat Verbandsboss Gianni Infantino und dessen Investorenpläne für die WM kritisiert.
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Wie "Sky News" berichtet, hat die FIFA ihren Mitarbeiter Kevin Lamour gefeuert. Die FIFA hat es schon bestätigt. Über den Abschiedsgrund gibt es keine offiziellen Details.

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Zuvor kritisierte er Infantinos WM-Pläne als "das Projekt einer einzelnen Person". Lamour betonte: "Dieses Projekt darf nicht nur nicht umgesetzt werden – vielmehr ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem sich die politischen Entscheidungsträger im Fußball die richtigen Fragen stellen und die richtigen Entscheidungen treffen müssen."

Mattias Grafström, FIFA-Generalsekretär (links) und Kevin Lamour, FIFA-Betriebsdirektor (rechts)
Mattias Grafström, FIFA-Generalsekretär (links) und Kevin Lamour, FIFA-Betriebsdirektor (rechts) © Getty Images

Am 1. November 2024 wurde Lamour zum Betriebsdirektor der FIFA ernannt. Nach seiner öffentlichen Kritik war ihm klar, dass er entlassen wird. Ende Juli sagte Lamour noch: "Und wenn das bedeutet, dass ich meinen Job verliere, dann ist das eben so. Ich werde diese Entscheidung verstehen und respektieren. Aber wenigstens kann ich heute Nacht ruhig schlafen."

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