Top-FIFA-Beamter nach Infantino-Kritik gefeuert

Kevin Lamour, einer der wichtigsten Angestellten der FIFA, ist gefeuert worden! Lamour hat Verbandsboss Gianni Infantino und dessen Investorenpläne für die WM kritisiert.

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Wie "Sky News" berichtet, hat die FIFA ihren Mitarbeiter Kevin Lamour gefeuert. Die FIFA hat es schon bestätigt. Über den Abschiedsgrund gibt es keine offiziellen Details.

Zuvor kritisierte er Infantinos WM-Pläne als "das Projekt einer einzelnen Person". Lamour betonte: "Dieses Projekt darf nicht nur nicht umgesetzt werden – vielmehr ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem sich die politischen Entscheidungsträger im Fußball die richtigen Fragen stellen und die richtigen Entscheidungen treffen müssen."

Mattias Grafström, FIFA-Generalsekretär (links) und Kevin Lamour, FIFA-Betriebsdirektor (rechts) © Getty Images

Am 1. November 2024 wurde Lamour zum Betriebsdirektor der FIFA ernannt. Nach seiner öffentlichen Kritik war ihm klar, dass er entlassen wird. Ende Juli sagte Lamour noch: "Und wenn das bedeutet, dass ich meinen Job verliere, dann ist das eben so. Ich werde diese Entscheidung verstehen und respektieren. Aber wenigstens kann ich heute Nacht ruhig schlafen."