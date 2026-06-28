Edel-Fan
"Superwoman": Hartberg-Präsidentin fiebert im Stadion mit
Die rot-weiß-rote Fan-Kollone zog am Samstag nach Kansas City weiter. Unter den Schlachtenbummlern fand sich auch eine Bundesliga-Präsidentin, die gewohnt die Nähe zu den Anhängern suchte.
Auch interessant
Hartberg-Boss Brigitte Annerl wurde im Stadion bei der Hitzeschlacht im Arrowhead gesichtet. Ausgestattet mit dem für sie perfekten Accessoire: Ein Fächer in rot-weiß-rot mit der Aufschrift "Superwoman".
Legendäre Party-Auftritte
Die 56-jährige Unternehmerin ist für ihre Party-Auftritte in Hartberg bekannt, gab Fans nach Siegen bei langen Auswärtsfahrten schon des öfteren auch ein, zwei Getränke aus.
Ob Annerl das auch mit allen mitgereisten Fans in den USA bei einem Aufstieg macht, ist allerdings mehr als fraglich. Mitfeiern wird sie allerdings auf jeden Fall.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden