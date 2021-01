Kapitol-Stürmer“Q Shaman“im Hungerstreik

Jake Angeli alias “Q Shaman“, der Mann der mit gehörnter Fellmütze und Speer das Kapitol stürmte, steht vor Gericht. Er hat seit Samstag nichts mehr gegessen und befindet sich im Hungerstreik.

Jake Angeli alias “Q Shaman“ sitzt nach der Kapitol-Stürmung im Gefängnis. Er hatte sich am Samstagmorgen (Ortszeit) nach seiner Rückkehr aus Washington selbst in Phoenix gestellt. Seitdem befindet sich der 33-jährige, der mit gehörnter Pelzmütze, nacktem Oberkörper und Kriegsbemalung das Herz der US-Demokratie stürmte, in Untersuchungshaft.

Nun erklärt seine Mutter, Martha Chansley, vor Gericht: Ihr Sohn befinde sich, seitdem er eingesperrt ist, im Hungerstreik. Nicht etwa, weil Jacob Anthony Angeli Chansley, wie er bürgerlich heißt, damit ein politisches Statement setzen möchte – sondern weil er sich strikt und ausschließlich von Bio-Lebensmitteln ernähre.

Nur Bio-Nahrung

Doch für Jake Angelis leibliches Wohl soll nun gesorgt werden. Sein Pflichtverteidiger sagte, er sei sich nicht sicher, ob Angeli aus religiösen oder gesundheitlichen Gründen nur Bio-Produkte esse.

Laut The Arizona Republic sagte seine Mutter Reportern vor dem Gerichtsgebäude, dass ihr Sohn die biologische Ernährung braucht. „Er wird sehr krank, wenn er keine Bio-Nahrung zu sich nimmt.“ Jake Angeli selbst durfte nicht persönlich vor Gericht erscheinen.

Das wird “Q Shaman“ vorgeworfen

Angeli wurde lediglich telefonisch zugeschaltet, da er sich, nachdem er während der Pandemie mit Hunderten durchs Kapitol stürmte, in der Quarantäne-Einheit des Gefängnisses befindet. Bisher hat er keine Aussagen gemacht. Angeklagt wurde er wegen ordnungswidrigen Verhaltens, gewaltsamen Eindringens und illegalen Aufenthalts auf dem Kapitolgelände. Das Strafmaß ist bis jetzt noch unklar.