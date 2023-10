Porno-Superstar klärt auf: So groß ist der perfekte Penis

Auf die Wünsche der Fans einzugehen, kann allerdings ein lukratives Geschäft sein.

Christina Love bewertet gerne die Penisse von Männern auf ihrem OnlyFans-Kanal für Erwachsene, der von ihren 4.800 regelmäßigen Abonnenten eingesandt wird. Aber sie hat strenge Kriterien, wenn es um die Größe geht.

Porno-Starlet jetzt auch auf OnlyFans

"Bei meinen Live-Bewertungen von Penissen", sagte sie dem OnlyStans-Podcast, "ziehe ich dir Punkte ab, wenn du einen zu großen Penishast. Das ist nichts für mich, das ist nicht mein Geschmack."

"Ich bin 1,70 m groß, also kann ich keinen 20 Zentimeter-Penis ertragen, nein danke! Kleiner Schwanz, komm her... kleine Penisse verdienen etwas Liebe." Cristiana erschien im Podcast zusammen mit OnlyFans-Model Julia Sandoval, die sagte, sie sei etwas entspannter, was die genaue Größe des Penis eines Mannes angeht. "Es kommt darauf an", sagte sie dem Podcaster Glenny Balls.

Manchmal ist ein echter Penis aber auch nicht das, was die beiden Frauen brauchen. Cristiana erklärte, dass sich ein Fan meldete und fragte, ob die beiden Mädchen mit einem Sexspielzeug für ihn auftreten würden. "Julia kam zu mir nach Hause - wir hatten unsere kleinen passenden Outfits an und sie wollten, dass Julia einen Gurt anlegt und mich festhält", erklärte sie.

Auf die Wünsche der Fans einzugehen, kann allerdings ein lukratives Geschäft sein. Cristiana verriet, dass sie bei einem 90-minütigen Live-Auftritt über tausend Dollar verdienen kann. Sie fuhr fort: "Ich mache sie unter der Dusche, so dass ich multitaskingfähig bin - ich werde gleichzeitig sauber".