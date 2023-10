Auf Grindr kennengelernt: Mann auf Toilette gelockt und vergewaltigt

Das mutmaßliche Opfer hatte den Verdächtigen klar gemacht, dass es nur an 'Küssen und Kuscheln' interessiert sei.

Schock in Cales de Mallorca: Zwei Briten (beide 36) wurden von der Polizei auf Mallorca festgenommen. Sie stehen unter dem Verdacht, einen anderen Urlauber, den sie über die Dating-App Grindr kennengelernt hatten, vergewaltigt zu haben. Der Vorfall ereignete sich in einem Hotel an der Ostküste.

Horror-Fall

Das mutmaßliche Opfer hatte den Verdächtigen klar gemacht, dass es nur an "Küssen und Kuscheln" interessiert sei. Trotzdem kam es zu einer mutmaßlichen Vergewaltigung, nachdem der Mann eine Einladung der beiden Verdächtigen auf die Toilette angenommen hatte. Zuvor hatten sie zusammen Getränke am Pool genossen.

Nach dem Vorfall floh das Opfer und begab sich ins Krankenhaus, wo Ärzte eine schwere Verletzung diagnostizierten und behandeln mussten. Die Verdächtigen wurden vorübergehend gegen Kaution freigelassen, während die Ermittlungen laufen. Die Anhörung fand hinter verschlossenen Türen statt, und das Opfer hatte Screenshots von Grindr-Nachrichten vorgelegt, in denen es seine Grenzen deutlich gemacht hatte.

Diese Festnahme reiht sich in eine Serie von Vergewaltigungsfällen auf Mallorca in diesem Jahr ein.