Hamas postet Mord an Oma auf Facebook-Seite des Opfers

Auf dem Facebook-Profil ihrer Großmutter entdeckte sie ein grauenhaftes Video, das von den Hamas-Terroristen hochgeladen wurde.

In einer Fernseh-Interview enthüllte die junge Israelin Mor Bayder die Tragödie, die ihre Familie durch die grausamen Handlungen der Hamas-Terroristen heimgesucht hat. Bayder erfuhr vom schrecklichen Schicksal ihrer Großmutter auf tragische Weise, als ihre Mörder deren Tod auf Facebook verbreiteten.

Video zeigt tote Großmutter

Mor Bayder beschreibt den schrecklichen Moment, als ihre Tante sie anrief und hysterisch darauf bestand, dass sie sofort auf das Facebook-Profil ihrer Großmutter zugreifen solle. Die Großmutter lebte im Kibbuz Nir Oz.

© Facebook

Sie erzählt gegenüber einer britischen Zeitung: "Ich habe ihr Profil dann auf meinem Handy geöffnet und das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, gesehen."



Auf dem Facebook-Profil ihrer Großmutter entdeckte sie ein grauenhaftes Video, das von den Hamas-Terroristen hochgeladen wurde. Es zeigte ihre geliebte Großmutter leblos auf dem Boden ihres Hauses liegend. Mor Bayder sagt "Der ganze Boden war voller Blut." Auf ihrer eigenen Facebook-Seite teilt Mor Bayder ihre schmerzhaften Gefühle: "Mein Herz ist gebrochen. Diejenigen, die mich kennen, wissen, was sie für mich bedeutete, welche Art von Beziehung wir hatten, was für ein Mensch sie war. Sie war rein und gut, liebte ihren Kibbuz, ihren Garten, den sie pflegte. Sie war meine Blume."

© Facebook ×

Mor Bayder erinnerte sich an die Hingabe ihrer Großmutter, die jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Waschküche fuhr, um die Kleidung für alle Mitglieder des Kibbuz zu waschen und zu falten. Am Nachmittag kehrte sie zurück, um sich um ihren geliebten Garten zu kümmern. Ihre Großmutter liebte das Leben und all die Dinge, die sie so sehr liebte. Mor Bayder endet ihren herzzerreißenden Beitrag mit den Worten: "Meine Großmutter liebte das Leben, aber wie sollen wir ohne dich weitermachen?"